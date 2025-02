Carri allegorici, teatro e parate: tutto pronto per il Carnevale di Cinquefrondi. Il programma

Cinquefrondi si prepara a vivere una serie di eventi imperdibili per festeggiare il Carnevale con iniziative colorate, divertenti e coinvolgenti, grazie alla co-organizzazione con un Mondo di Divertimenti e alla collaborazione con le associazioni cittadine e l’Istituto Comprensivo F. della Scala.

La festa inizia venerdì 28 febbraio alle 9:30 con la Sfilata in Maschera – Progetto Riciclo, a cura dell’I.C. F. della Scala, che partirà dal Piazzale Stazione, regalando un momento di creatività e allegria con le maschere create dai bambini.

Un altro appuntamento imperdibile è domenica 2 marzo: alle 14:30 si terrà il Raduno dei Carri Allegorici in Viale Sandro Pertini, e alle 16:00 la grande Parata partirà dal Viale e percorrerà le vie del Paese, per concludersi al Piazzale Stadio Comunale.

Il programma del Carnevale continua con eventi ricchi di tradizione e cultura. Lunedì 3 marzo alle 9:30, al Liceo Musicale, l’Associazione Progetto Donna presenterà la commedia in vernacolo Sulu dui Chiacchiari. Nel pomeriggio, alle 16:00, la Villa Comunale ospiterà il Pomeriggio Coriandoloso a cura del progetto ViviAmo Cinquefrondi, un evento che promette risate, colori e divertimento per grandi e piccini.

L’ultimo giorno di festeggiamenti, martedì 4 marzo, vedrà il ritorno del Raduno dei Carri Allegorici alle 14:30 presso il Piazzale Stazione. Alle 16:00, partirà la parata che attraverserà il paese fino ad arrivare al Piazzale Stadio Comunale, concludendo in bellezza le celebrazioni carnevalesche.

“Non mancate a questa grande festa, per vivere insieme un Carnevale in compagnia delle tradizioni, della cultura e dell’energia della nostra comunità che resterà nei cuori di tutti! Volendo ringraziare ogni soggetto che ha dato il proprio contributo: Un Mondo di Divertimento, I.C.F. della Scala, Viviamo Cinquefrondi, Servizio Civile Universale, ProBusale, Cooperativa Sankara, LineaVerde, Centro Sociale Anziani, Popul’Art, La Banda dei Birichini, Five Sport Events, Lados, Progetto Donna, Fate Bene Fratelli, Amatori Calcio e l’instancabile gruppo di ragazzi che volontariamente ogni anno collaborano per la riuscita dell’evento” ha espresso l’Assessora agli Eventi e Spettacoli, Giada Porretta.