Carnival Village Music Show. Ecco il Carnevale reggino 2015!

di Vincenzo Comi – Il Carnevale 2015 di Reggio Calabria sarà apprezzato e ricordato sicuramente dai più piccoli. Topolino, Minnie, Paperino, Biancaneve, Cenerentola, la Bella e la Bestia e tantissimi altri personaggi della Walt Disney sono pronti ad invadere le strade della città. Una settimana a ritmo di musica con spettacoli a tema ed acrobazie mozzafiato.

Si presenta così il “Carnival Live Show” presentato nella mattinata di oggi all’interno di palazzo S.Giorgio.

“Il sindaco Falcomatà ha trattenuto la delega ai grandi eventi e quindi sarà il primo cittadino a gestire direttamente, tramite persone a lui vicine, tutti gli eventi più importanti dell’anno, tra cui il Carnevale – spiega il portavoce Franco Arcidiaco – Sarà la prima grande festa della città che coinvolgerà spettatori grandi e piccini creando un vero e proprio feeling tra il pubblico e i personaggi Disney, con tanti momenti di interazione. Tengo a precisare che tutti gli organizzatori, oltre prestare il proprio lavoro gratuitamente, stanno anche pagando gli spazi comunali rispettando i regolamenti vigenti.”

Nel pomeriggio, nel tratto del Corso Garibaldi antistante il Teatro Cilea, verrà inaugurato inoltre il “Carnival Village” alla presenza delle istituzioni dando inizio alla festa del Carnevale reggino. “Saranno sette giorni all’insegna di balli, musiche, spettacoli e divertimento assicurato” garantiscono gli organizzatori.

Presente alla conferenza stampa anche il presidente del consiglio comunale Antonino Eroi che ha evidenziato come “in città c’è fame di cultura. Il Comune, come tutti gli enti locali, nasce per offrire servizi ai cittadini e non per fare cassa. La gente si aspetta che le istituzioni svolgano il proprio lavoro con passione ed entusiasmo senza ottimizzare i propri profitti e snaturare, come è stato fatto in passato, la mission dell’ente pubblico.”

Quest’anno, il Carnevale ruoterà attorno al Teatro “F. Cilea” dove sarà possibile assistere agli spettacoli teatrali a tema che faranno rivivere le favole e i classici della Disney.



“Domani giovedì 12 febbraio, per la gioia dei più grandi – spiega l’organizzatore Gianluca Putortì – si terrà alle ore 21.15, al teatro “F. Cilea” lo spettacolo “FIORI DI CABARET”, rassegna di cabaret con Chicco Paglionico da Zelig, Gianpiero Perone da Colorado e i nostrani Pasquale Caprì e i “Non ti Regoli”. All’interno del Carnival Village gli espositori faranno gustare infine i vari prodotti tipici di questa particolare festa, con gadget, cotillons e tutto il merchandising originale targato Walt Disney.”



L’evento, patrocinato dalla Regione Calabria, dalla Provincia e dal Comune di Reggio Calabria assieme all’Ufficio Scolastico Regionale e organizzato dalla Terago Service, MG Company, LabOra con la collaborazione di Canta e Cammina e Calabria dietro le Quinte, ha anche un risvolto sociale. Il ricavato degli spettacoli infatti sarà interamente devoluto a favore dell’UNICEF per il progetto “100% vacciniamoli tutti”.

“Ogni 20 secondi muore un bambino e, come recita lo slogan, ogni 20 secondi deve suonare un campanello d’allarme. E’ un’emergenza che non possiamo ignorare – spiega Pietro Marino – L’Unicef lavora su scala mondiale per proteggere ogni singolo bambino da malattie prevenibili, concentrandosi sui Paesi dove sono più a rischio. Il ricavato degli eventi legati al Carnevale reggino servirà per vaccinare il maggior numero di bambini. 5 euro di donazione equivalgono a 60 dosi di vaccino. L’obiettivo dell’Unicef è quello di vaccinare il 100% dei bambini grazie anche ad iniziative come queste.”

Il Carneval Village, assicurano gli organizzatori, sarà l’esperienza musicale e festosa più importante nella storia dell’intrattenimento dal vivo per le famiglie della città di Reggio Calabria.