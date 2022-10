Energia, Occhiuto: 'Stop speculazione e coinvolgimento grandi compagnie'

“Sul caro energia noi metteremo in campo tutte le risorse che possiamo, però ci aspettiamo dal prossimo governo, e soprattutto dall’Europa, un grande intervento per risolvere il problema in maniera strutturale. Ora è come se ci fosse una bacinella piena d’acqua che perde, più acqua si mette in questa bacinella, più risorse si mettono, più queste risorse vengono disperse velocemente”.