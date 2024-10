Carovana dello Sport Integrato, Calabrò: “Lo sviluppo dello Sport? Manca la volontà politica”

Questa mattina, nell’ambito del progetto nazionale della Carovana dello Sport Integrato, si è tenuta la prima partita dimostrativa di Football Integrato all’interno del Parco Caserta Sport Village.

Tante le personalità presenti all’interno del plesso Pino Labate intervenute durante la manifestazione di carattere nazionale. Dopo la prima tappa di Palermo la Carovana dello Sport Integrato tocca dunque Reggio Calabria coinvolgendo circa un migliaio di studenti presenti sulle tribune della struttura sportiva.

Il prof. Michele Calabrò, già presidente regionale CSEN Calabria, è intervenuto ai nostri microfoni per elogiare l’iniziativa.

“Ho ricoperto per tanti anni l’incarico di presidente regionale. Al momento non ho nessun ruolo nel mondo istituzionale sportivo, sono semplicemente un uomo di sport – spiega il prof. Calabrò – Sin dagli anni ’70 ho lavorato per l’AIAS (Associazione Italiana assistenti spastici) quando il ministero chiedeva una figura professionale che potesse insegnare educazione fisica. E’ stata un’esperienza bellissima con i diversamente abili che hanno conosciuto e praticato il ‘calcio da seduti‘. Oggi si vede l’evoluzione di quello che un tempo veniva visto come una ‘follia’. Un bel passo avanti che dovrebbe coinvolgere tutto il mondo. Per quanto riguarda le strutture sportive a ReggioCalabria, abbiamo sempre lottato però la politica è molto debole in questo settore. I fondi e le aree per creare nuove strutture ci sono ma manca la volontà politica che ha sempre frenato lo sviluppo dello sport”.