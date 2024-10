Carovana dello Sport Integrato, Pellicanò: ‘Bellissima novità. Inspiegabile l’assenza del Coni’

Giornata significativa per Reggio Calabria con la Carovana dello Sport Integrato che sbarca in città.

La Carovana dello Sport Integrato è un progetto – pilota nazionale che propone una modalità d’azione sperimentale per promuovere un modo nuovo di leggere la disabilità e favorire l’integrazione sociale attraverso lo sport. Nell’arco di 40 giorni 4 Equipaggi, 72 atleti con e senza disabilità, a bordo dei pulmini della Carovana, attraverseranno lo Stivale accompagnati da educatori e volontari in ogni Regione italiana, per promuovere l’accoglienza delle diversità.

La Carovana rappresenta un’opportunità unica di riflessione, scambio e confronto sul mondo della disabilità e l’obiettivo è quello di coinvolgere quante più persone possibili in ogni regione portando a tutti il messaggio dell’integrazione sociale.

Questa mattina la pista di pattinaggio “P. Labate” di Parco Caserta sta ospitando la partita di Football Integrato mentre nel pomeriggio alle ore 14,30 a Palazzo Campanella, sede del Consiglio Regionale della Calabria, in Sala “F. Monteleone” si terrà un incontro formativo per docenti e operatori del settore sportivo, sociale e socio-sanitario sullo Sport integrato e la Carta dei valori.

Presente, tra gli altri, il presidente dell’USSI Calabria Franco Pellicanò, il quale ai microfoni di City Now, ha sottolineato la bontà e la qualità del progetto, evidenziando, però, l’assenza della più importante istituzione sportiva della Calabria come il Coni: