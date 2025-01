Università Mediterranea: approvato il regolamento per l’attivazione delle Carriere Alias

L’Università Mediterranea di Reggio Calabria dice sì alle Carriere Alias. Nelle sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 28 gennaio, l’Ateneo reggino ha approvato il “Regolamento per l’attivazione e la gestione delle Carriere Alias” per la componente studentesca, strumento di tutela dell’identità di genere all’interno dell’Ateneo. Una scelta in linea con lo Statuto dell’Università Mediterranea e con la programmazione strategica di Ateneo in tema di pari opportunità, inclusione e contrasto ad ogni tipo di discriminazione. L’identità alias consentirà a tutti coloro che sperimentino una incongruenza fra sesso biologico e identità di genere di utilizzare all’interno dell’Ateneo un nome diverso da quello anagrafico, come espressione del diritto all’autodeterminazione di genere.

Un ambiente inclusivo e il valore della dignità personale

L’obiettivo è quello di favorire la realizzazione di un ambiente inclusivo, sempre ispirato al valore fondamentale della pari dignità delle persone. Un segnale di apertura ed attenzione al benessere psico-fisico di chi studia nell’Ateneo reggino nell’ambito dei corsi di Laurea, corsi di Dottorato, Scuole di specializzazione o Master.