Tornano le "Carte Rrreggine", con i personaggi della movida reggina

Al via i preordini delle Carte Rrreggine 2, disegnate da Italyan con tutti i personaggi della movida reggina. Dopo le Calabresy e le carte ufficiali della Reggina 1914 siamo tornati con le Carte Rrreggine 2 in versione Night Edition. Un mazzo di carte, per la prima volta da poker, dove sono raffigurati i personaggi della movida reggina, con 4 Jolly ed una carta bonus in omaggio a Peppe Lucisano.

Sembra passato un secolo, quando per gioco disegnammo le Calabresy, un mazzo di carte fuori dal comune che in poco tempo tempo andarono a ruba.

Era il Natale del 2020 e già da un pezzo la pandemia aveva segnato per sempre le nostre vite e mentre l’Italia intera era sempre più confusa, tra zone gialle, rosse ed arancioni, noi ci incontravamo ogni giorno su Zoom per dar vita ad Italyan, una nuova squadra di specialisti della comunicazione creativa digitale: dalla corporate identity al web, dal digital all’advertising, dalla creazione di illustrazioni 100% hand made alla stampa su ogni supporto, dallo sviluppo di strategie di marketing non convenzionali alla produzione di contenuti fotografici e video ad alto impatto emotivo.

Da lì a breve nacquero le prime Carte Rrreggine, con tutti i ristoratori di Reggio Calabria ed una carta Jolly dedicata allo chef stellato Nino Rossi del Qafiz e subito dopo le carte ufficiali della Reggina 1914, con tutti i giocatori della storica squadra amaranto.

Fu dopo questi due progetti, che decidemmo di puntare ancora una volta sulla nostra città e su quelle persone, che animano la nightlife reggina con i lori party e le loro feste fuori dal comune.

Dopo aver fatto un sondaggio tra i nostri follower e dopo aver incrociato i dati dei loro canali social, abbiamo stilato una lista di nomi e li abbiamo contattati ad uno ad uno, illustrandogli il nostro progetto e soprattutto condividendo con loro, il desiderio di devolvere una parte degli incassi all’Hospice Fondazione Via delle Stelle, una struttura importantissima per Reggio Calabria, dove il personale che vi lavora, tra mille difficoltà assolve al delicatissimo compito di assistere e confortare i malati terminali.

In men che non si dica abbiamo disegnato 57 carte da poker ed uno scatolo, che è un vero e proprio omaggio alla città di Reggio Calabria, con dettagli in rilievo e laminati in oro.

Le Carte Rrreggine 2 in versione Night Edition, saranno presentate mercoledì 7 Dicembre 2022, da Amuri – Dance,Drink & Food, con una cena ed un party di beneficenza a favore dell’Hospice Via Delle Stelle.

Saranno presenti tutti i personaggi che abbiamo disegnato nelle carte, ovvero gli Organizzatori, i PR, i DJ ed i Vocalist della movida reggina: da Alessandro Laganà ad Antonio Nocera, da Vincenzo Evoli a Laura Pizzimenti, da Massimo Trunfio a Giacomo Scopelliti, da Doretta DRAG QUEEN a Sergio Casile, da Antonio Venanzi a Patrizia Sorrentino, da Filippo Canale a Caterina Galtieri, passando per Luis Rizzo, Filippo Lopresti e il mitico Ubaldo ❤

Per prenotare la cena esclusiva o l’ingresso al party potete contattare il 380 373 4003