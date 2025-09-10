Occhiuto e la ricetta per lo spopolamento: ‘Incentivi fino a 100 mila euro per acquistare e ristrutturare casa in Calabria’

In un video postato sui social, Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, ha svelato una delle sue prime mosse per il futuro della regione, annunciando il progetto “Casa Calabria 100”.

L’iniziativa prevede incentivi fino a 100.000 euro per chi deciderà di trasferirsi e ristrutturare una casa nei comuni calabresi più colpiti dal fenomeno dello spopolamento.

“Sto correndo come un pazzo in tutte e cinque le province calabresi – ha esordito Occhiuto, con il chiaro intento di sottolineare l’errore, commesso qualche giorno fa dallo sfidante Tridico, che ha parlato di tre province. Per un attimo mi sono fermato – ha aggiunto – perché oggi voglio parlarvi di una delle prime cose che farò a partire dal 7 ottobre” lasciando intendere la ferma convinzione di avere la vittoria in tasca.