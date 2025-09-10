Occhiuto e la ricetta per lo spopolamento: ‘Incentivi fino a 100 mila euro per acquistare e ristrutturare casa in Calabria’
"Casa Calabria 100" prende le mosse da un'idea del Trentino. Il Governatore: "Diremo a tutti che avranno un incentivo se decideranno di venire a vivere nella Regione più bella del mondo"
10 Settembre 2025 - 17:14 | di Redazione
In un video postato sui social, Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, ha svelato una delle sue prime mosse per il futuro della regione, annunciando il progetto “Casa Calabria 100”.
L’iniziativa prevede incentivi fino a 100.000 euro per chi deciderà di trasferirsi e ristrutturare una casa nei comuni calabresi più colpiti dal fenomeno dello spopolamento.
“Sto correndo come un pazzo in tutte e cinque le province calabresi – ha esordito Occhiuto, con il chiaro intento di sottolineare l’errore, commesso qualche giorno fa dallo sfidante Tridico, che ha parlato di tre province. Per un attimo mi sono fermato – ha aggiunto – perché oggi voglio parlarvi di una delle prime cose che farò a partire dal 7 ottobre” lasciando intendere la ferma convinzione di avere la vittoria in tasca.
Ispirato a un’iniziativa simile in Trentino, il progetto “Casa Calabria 100” si propone di incentivare il trasferimento di nuovi residenti nelle aree interne della Calabria, territori che da anni stanno vivendo un preoccupante spopolamento.
“Non potevamo farlo prima, ma oggi sì, grazie alle risorse recentemente rese disponibili dall’Unione Europea – ha spiegato Occhiuto. Destineremo una parte significativa di queste risorse al social housing e all’acquisto e ristrutturazione di abitazioni nelle aree interne, dando così un forte impulso alle comunità che ne hanno più bisogno.”