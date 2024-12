Reggio, Casa dei Giovani ‘Peppe Condello’: l’ultimo giorno prima dell’addio – FOTO

Un addio carico di emozioni alla Casa dei Giovani “Peppe Condello”, dove in 16 anni si sono intrecciate storie, sorrisi e destini: L'annuncio dell'associazione sui social

Scale, bustoni, martelli, tenaglie, trapani, corde, secchi e chissà cos’altro ancora. E poi braccia e gambe, furgoni e camion da riempire.

Eravamo a decine oggi perché, pur lasciando la retorica al suo posto non avendo, almeno lei, necessità di essere dismessa e traslocata, il momento di lasciare la Casa dei Giovani “Peppe Condello” è quello di un appuntamento con il Destino di ognuno di noi.

Un addio che segna la fine di un capitolo

Mettiamo la parola fine, perché obbligati dagli eventi avversi, ad un capitolo lungo della nostra Storia che, per sedici anni, si è sovrapposta a quella della città. Ciononostante guardateci, guardate le foto: dai nostri visi traspare, comunque, il sorriso. Non è tirato, non è forzato, è un sorriso sincero perché sappiamo qui dentro cosa siamo stati e cosa siamo diventati.

E sappiamo anche cosa saremo una volta fuori da lì: è stato già scritto da quello che abbiamo donato ed imparato dentro la Casa. Da quello che abbiamo testimoniato.

La certezza di un’identità acquisita

Quarantotto ore ancora e ci tireremo dietro per sempre quel cancello che abbiamo oltrepassato un numero infinito di volte. Al di là di esso ci troverete facilmente, non sarà complicato distinguerci: noi siamo i ragazzi, noi siamo le ragazze della Casa dei Giovani “Peppe Condello”.