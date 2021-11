Reggio, inaugurata la Casa di Eracle. Falcomatà: 'Promessa mantenuta'

Un bene confiscato alla 'ndrangheta diventa “la casa di Eracle” per accogliere le famiglie dei bambini nati prematuri che vengono da fuori città e sono ricoverati al Grande Ospedale Metropolitano.

"Qualche anno fa li avevo incontrati e avevo ascoltato le loro storie, i racconti di notti passate in macchina a pregare, giorni che diventavano settimane, a volte mesi, lì fuori nel parcheggio, per non allontanarsi dal reparto, in attesa di poter salutare i loro piccoli. Avevo promesso che avremmo trovato una soluzione. Lo abbiamo fatto".