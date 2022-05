Reggio - Airoh Days da Martino Moto: consulenza, sconti e un casco in palio

Fedele ed inseparabile compagno di viaggio, il casco, che sia integrale o meno, è divenuto un accessorio imprescindibile per chi ama spostarsi su due ruote. Fare il giusto acquisto, vista l'ampia gamma di possibilità offerta dal mercato odierno, non è sempre facile.

È per questo motivo che Martino Moto, l'azienda di Reggio Calabria, ha deciso di chiamare a raccolta tutti gli appassionati ed offrire loro un "Airoh Days".

Airoh Days da Martino Moto a Reggio Calabria

"Semplicità, eleganza, ti sentirai completamente a tuo agio in ogni situazione dove c'è solo la strada davanti a te".

È così che si potrebbe definire l'esperienza di indossare un casco prodotto dall'azienda italiana leader nel settore caschi, in particolar modo da cross, che la Martino Moto vuol far provare ai reggini che parteciperanno agli Airoh Days.

"Due ruote, una passione" questo il motto dell'impresa reggina che da oltre 60 anni si prende cura di centauri e non solo.

L'appuntamento è per sabato 14 maggio, la mattina dalle 09:00 alle 13:00 ed il pomeriggio dalle 16:00 alle 19:30.

Ad attendere i partecipanti ci sarà un consulente Airoh che illustrerà le peculiarità dei caschi esposti, con un focus sul modello "Mathisse", disponibile anche per prova su strada. La presenza di un tecnico specializzato servirà anche per rispondere alle curiosità dei possibili acquirenti e per capire come scegliere il proprio casco, non solo modello ma soprattutto la misura (di fondamentale importanza per la propria sicurezza) e come usarlo al meglio.

Le sorprese di Martino Moto, però, non finiscono qui. Per la giornata di sabato, infatti, l'azienda che opera a Reggio Calabria dal 1958, offrirà dei gadget in omaggio ed applicherà degli speciali sconti del 30-40% sui prodotti Airoh.

I partecipanti avranno anche la possibilità di avere un casco Airoh in regalo: il vincitore verrà selezionato attraverso un sorteggio.

Maggiori informazioni

Martino Moto si trova in via Nino Bixio 2-6-8 a Reggio Calabria

Segui la pagina Facebook per restare sempre aggiornato.

Per info chiama il 0965332874