Caserta: ‘Noto distacco. La Reggina ha bisogno del suo pubblico’. Rettifica sul S. Agata

Quel sogno mai realizzato di indossare la maglia della sua città, la Reggina, protagonista invece con quella rossoazzurra del Catania, parla ai colleghi di Gazzetta del Sud l’attuale allenatore della Juve Stabia Fabio Caserta: “Sarà una partita difficile per la Reggina. Questo Catania ha le carte in regola per vincere il campionato direttamente, non può perdere altro terreno soprattutto in casa e per gli amaranto è necessario dare il massimo per uscirne indenni.

La Reggina è una buona squadra, come la mia Juve Stabia soggetta ad alti e bassi. Torneremo ad affrontarci all’ultima giornata, noto distacco, ci vorrebbe maggiore apporto da parte del pubblico, la squadra ne trarrebbe grandi vantaggi”.

Ieri sempre la Gazzetta del Sud aveva pubblicato un articolo riguardante la questione S. Agata ed a proposito di questo oggi fa rettifica su quanto scritto: “A proposito della Reggina presieduta da Mimmo Praticò va meglio detto che i decreti ingiuntivi per morosità nel fitto del S. Agata non sono scattati, né sono stati redatti.

Abbiamo incaricato l’avvocato Maurizio Occhiuto, ha precisato il dottor Campagna, per la messa in mora quanto alle rate mensili del canone non versate, messa in mora propedeutica al recupero del credito con eventuale richiesta di emissione del decreto ingiuntivo. Previsto incontro tra il Giudice Campagna ed il presidente Mimmo Praticò”.