Reggio, Gross 106: da 10 anni sinonimo di qualità e convenienza

Gross 106 è un’azienda di Reggio Calabria, radicata ormai nel territorio, che aderisce al consorzio nazionale Cateringross soc.ccop. di Bologna, che raggruppa i maggiori e più accreditati distributori di prodotti per la ristorazione in campo nazionale.

Quello di luglio 2022 sarà un mese davvero particolare per il punto vendita dedicato alle partite IVA che celebra i suoi primi 10 anni di attività!

Buon compleanno Gross 106!

Gross 106 è divenuto, nel tempo, un vero e proprio punto di riferimento nella provincia di Reggio Calabria per ciò che concerne la fornitura di articoli professionali di qualità a prezzi altamente competitivi.

“L’ampia esperienza, maturata in 10 anni di lavoro nel settore, ci permette di rispondere con affidabilità e in tempi brevi a tutte le richieste dei nostri clienti!”.

Chi dice che qualità e convenienza non possano coesistere non è, forse, mai stato a San Gregorio, località periferica della città dello Stretto in cui si sviluppa il grande punto vendita Gross 106. All’interno, tutti i possessori di partita IVA, potranno reperire un ampio assortimento inerente vari settori merceologici: dai generi alimentari freschi e surgelati (carne, pesce, salumi, formaggi, latticini) passando per la dispensa (pasta, riso, conserve vegetali e animali) alle bevande (bibite, vini, liquori) ed a tutto il necessario in materia di detergenza e prodotti per la pulizia.

Obiettivo? Far sì che nelle cucine, o più in generale, nelle attività dei propri partner, non manchi assolutamente nulla.

“Ogni prodotto sui nostri scaffali viene selezionato con cura per dare valore alla tua attività. ​Scegli qualità e convenienza, scegli cortesia e competenza, scegli Gross106”.

Molto più di un “ingrosso”

Sin dalla sua apertura il Gross 106 ha puntato ad essere molto più di un semplice “ingrosso”. Non a caso l’azienda rientra fa parte di un circuito che è membro fondatore dell’ECD (European Catering Distributors), la più importante realtà a livello europeo del canale Foodservice, con 14 organizzazioni operative in altrettanti paesi.

“In questo decennio abbiamo visto ogni nostra idea diventare progetto e trasformarsi nella soddisfazione di tantissimi clienti che hanno deciso di rivolgersi a noi. Tutto questo grazie ad un grandissimo lavoro di squadra che non smetterà mai di concentrarsi nella ricerca dei migliori prodotti per il settore HO.RE.CA. Quindi grazie a voi che continuate a sceglierci e a chi deciderà di affidarsi a noi, vi aspettiamo”.

Visita il sito www.gross106.it

Cash&Carry Gross 106 si trova in Via Mortara, 13, 89134 San Gregorio RC.

Dal lunedì al sabato aperto: 7:30 – 13:00 / 14:00 – 19:00

La domenica: 9:00 – 13:00.

Per restare sempre aggiornato su tutte le offerte puoi iscriverti al canale Telegram.