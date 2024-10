Cash&carry di Campo Calabro, Presentino: ‘Boccata d’ossigeno per il nostro territorio’

Un polmone economico e sociale, il nuovo cash&carry di Campo Calabro, ed anche la prova di come il nostro territorio sia in grado di abbracciare sfide strategiche nel suo percorso di rilancio”. Cosi, il presidente dei giovani industriali, Salvo Presentino, saluta la nascita del nuovo insediamento industriale che accoglie tante aziende e tanti marchi nostrani, suggellando un investimento di cinque milioni di euro.

“Sono tanti i motivi per cui oggi possiamo parlare di un grande giorno per la storia, e non solo economica, del nostro territorio; la dimostrazione di come sia possibile fare impresa – rimarca Salvo Presentino- avviene in un contesto di promozione dell’intera filiera, valorizzando al contempo una area bellissima ed identitaria.

Siamo entusiasti- rilancia il presidente dei giovani industriali-, di questa scelta del gruppo Maiora che ha permesso di riassorbire lavoratori dell’ex Gdm che erano fermi da diversi anni; uno stimolo ad imprenditori, da un capo all’altro del Paese, ad investire in Calabria e a credere nelle sua grandi potenzialità; ringrazio inoltre il proprietario Pippo Cannillo, del gruppo di Confindustria Bari- Bat, per la scelta e per la lungimiranza che lo contraddistinguono nel puntare sul meridione quale risorsa del sistema Paese, compiendo un ulteriore passo sempre più deciso nel profondo sud, con i suoi prodotti purtroppo spesso bistrattati”.