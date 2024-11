Casini: “Giocheremo con la testa e con il cuore”

La Viola lascerà Reggio domani per poi affrontare Chieti domenica pomeriggio (ore 18) al PalaTricalle. La squadra è carica ed è consapevole dell’importanza del match contro gli uomini di Galli: “Sappiamo benissimo che a casa di Di Emidio e soci non sarà facile vincere. Per noi – ha dichiarato Juan Marcos Casini – è una partita fondamentale poiché vogliamo centrare un piazzamento play off. Non credo di esagerare dicendo che quella di domenica sarà la gara più importante dell’intera stagione. Dobbiamo cecare di disputare un match perfetto senza cali di concentrazione. Dobbiamo dare il 110%, per noi e per i nostri tifosi che ci sostengono e ci seguono in giro per l’Italia”. La compagine neroarancio è in buona condizione, registrato per gli atleti solamente un po’ di affaticamento fisiologico. Non si fanno calcoli negli spogliatoi, ma è chiaro a tutti che in ottanta minuti la Viola potrebbe regalare alla città intera un sogno straordinario. “Noi – ha continuato Casini – dobbiamo pensare solo a vincere le ultime due partite. Solo dopo possiamo considerare i risultati delle altre squadre. La priorità resta conquistare tutti i punti in palio. Fare questo enorme regalo ai tifosi che ci supportano costantemente, sarebbe favoloso. Il pubblico neroarancio, la città di Reggio e la Viola meritano i play off. Giocheremo con la testa e con il cuore. L’importante traguardo sarebbe la giusta conclusione per la stagione che abbiamo disputato”.

