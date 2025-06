Caso ‘contatori idrici’ a Reggio, il PD: ‘Ripepi disco rotto. Fa bene Barreca a non prestarsi al circo della mistificazione’

"La maggioranza, per scelta politica, ha deciso da tempo di non partecipare ai lavori di una Commissione che viene utilizzata dal suo presidente in modo strumentale e fazioso"

“Il consigliere Ripepi non perde occasione di proferire attacchi puerili e strumentali, attraverso i quali cerca di sopperire alla mancanza di idee e di argomentazioni adeguate a produrre proposte concrete per la città. Invettive che ormai lasciano il tempo che trovano e continuano a suonare stanche e ripetitive, come un disco rotto che ormai nessuno vuole ascoltare più” – lo dichiara il gruppo del Partito Democratico in Consiglio comunale.

Leggi anche

“La poca lucidità che accompagna costantemente le scorribande di Ripepi non gli permette di razionalizzare un fatto: la maggioranza, per scelta politica, ha deciso da tempo di non partecipare ai lavori di una Commissione che viene utilizzata dal suo presidente in modo strumentale e fazioso, una sorta di circo della mistificazione, anni luce lontano dai corretti canoni istituzionali, ai quali dovrebbe ispirarsi. Piuttosto – continuano i consiglieri – svilendo il ruolo di garanzia e controllo, va continuamente alla disperata ricerca di visibilità, con esternazioni degne dei migliori saltimbanchi e con atteggiamenti menzogneri che tentano di trasformare un’importante organo consiliare in una sorta di tribunale politico di parte, che Ripepi utilizza pensando di poterlo governare in base ai suoi desiderata, anche in barba alle posizioni, in alcuni casi legittime, sollevate dai suoi stessi colleghi di minoranza”.

Leggi anche

“Atteso ciò, durante le ultime sedute dedicata alla questione Sorical – precisano dal Pd – hanno partecipato due autorevoli e apicali figure dell’amministrazione comunale, il Direttore generale Umberto Giordano e il dirigente del Settore Comunicazione, Partecipazione e Transizione Digitale, Giuseppe Quartuccio, i quali hanno esaustivamente e puntualmente risposto su tutti gli aspetti della questione sollevata durante l’audizione, e che riguarda aspetti gestionali e non certo di indirizzo politico”.