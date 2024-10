Caso Fedez a Reggio, Pegna: ‘Sarà una grande festa. Mi auguro che i sacerdoti salgano e ballino sul palco’

“E’ tutta pubblicità, quando si riesce ad attirare l’attenzione dei media nazionali, evidentemente si riesce anche a far arrivare una notizia, che rischia di rimanere locale, ad un pubblico più ampio. Il progetto del Reggio Live Fest nasce proprio per arrivare fuori dalla Calabria e richiamare gente fuori dalla nostra regione. e quindi, direi, benvenuta anche questa polemica”.

Queste le parole del promoter Ruggero Pegna che ai nostri microfoni ha commentato il caso Fedez.

“Le critiche ci stanno. Ci sarà sempre un’artista che piace a qualcuno e che non piace a qualche altro. Da quasi 40 anni faccio questo lavoro, in passato mi è stato chiesto chi era Carlos Santana o Paolo Conte. Può capitare che ci sia qualcuno che non conosca i grandi nomi o che non li apprezzi”.