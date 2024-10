Fedez arriva per Festa Madonna e non stoppa le polemiche: “Sono un anticlericale di ferro”

Meno tre all’esibizione di Fedez a Reggio Calabria. Il rapper scelto dall’amministrazione comunale per chiudere le festività mariane 2024, in attesa di Fedez in riva allo Stretto...sono già arrivate e da diversi giorni le polemiche.

In tanti si attendevano la risposta di Fedez verso chi (a partire da alcuni sacerdoti reggini e i Portatori della Vara) si è dichiarato apertamente contrario alla sua esibizione martedi 17 settembre e la risposta è arrivata.

Il giornalista Roberto Alessi, per il magazine ‘Mow’, ha contattato Fedez. “Sembra una commedia di Guareschi. Fedez viene chiamato dal sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, per la festa della Madonna della Consolazione. Don Giovanni Gattuso si risente perché il rapper non è cattolico, il sindaco non molla, Fedez ribadisce di essere anticlericale”, si legge nel magazine online.

Sulle polemiche sorte a Reggio Calabria, Fedez -scrive Alessi-mi ha risposto che è un fermo “anticlericale”, “di ferro”, e poi ha aggiunto credo con tono provocatorio: “Ma loro sono cristiani, dovrebbero perdonarmi!”.

Cercando di strappargli qualcosa di meno polemico gli ho sottolineato che nei suoi testi non mi sembrava di ricordare attacchi diretti alla Chiesa. Mai memoria fu più fallace: mi ha subito freddato, mandandomi un audio in cui mi raccontava che, quando aveva diciotto anni (quindi nel 2007, credo) aveva scritto una canzone in cui diceva: “Quando è morto il Papa ho pianto, ma solo perché ne avrebbero fatto un altro”.

A questo punto, chi ha ragione? Forse un po’ tutti –scrive Alessi nel suo articolo- il sindaco che vuole Fedez, Fedez che va a Reggio per divertire i ragazzi (e pare si cucchi un cachet di 100 mila euro e spero per lui sia vero), di certo Don Giovanni non ha tutti i torti. Ma ecco la soluzione. Arriva l’arcivescovo di Reggio Calabria che intima ai suoi: “Va accolto anche chi la pensa diversamente”, conclude l’articolo di Alessi.

Pochi giorni e l’attesa (e discussa) esibizione di Fedez finalmente si terrà. Intanto sarà tregua o dopo le parole del rapper la polemica si riaccenderà?