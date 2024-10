Caso Miramare, Angela Marcianò all’indomani dell’interrogatorio: “Schiena dritta e testa alta. Viva la verità”

Ho risposto alle domande del Pubblico Ministero Walter Ignazitto proprio ieri durante l’udienza nel processo ‘Miramare‘ che la vede già condannata con rito abbreviato.

L’ex assessore comunale ai Lavori Pubblici del Comune di Reggio Calabria Angela Marcianò, come accaduto di recente, affida oggi il suo pensiero a Facebook.

“Ha proprio ragione il Procuratore Gratteri. Più ti affannerai a dire la VERITA’ e più cercheranno il modo per screditarti inventandosi l’inverosimile. Forse non sono ancora così forte come lui che è impermeabile e indifferente alla provocazioni ma certamente anche a me piacciono i FATTI, quelli VERI e come tutta la gente onesta e libera non sono disposta a piegarmi davanti a niente, tantomeno davanti al nulla cosmico di certe “opinioni personali “ da Bar, approssimative e fuorvianti. NON CI POTETE FERMARE IN NESSUN MODO. SCHIENA DRITTA E TESTA ALTA. VIVA LA VERITÀ”.