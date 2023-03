Il "caso Reggina" su Rai 2. La dichiarazione del presidente Cardona

La Reggina sbarca anche su Rai 2. La discussione su quanto sta accadendo rispetto ai mancati pagamenti delle scadenze federali ha fatto notizia, soprattutto per le motivazioni che hanno portato la società amaranto a non effettuare i due pagamenti. Se ne discute ormai da diversi giorni, la richiesta di ristrutturazione del debito attraverso il Tribunale di Reggio Calabria, ha aperto scenari nuovi per il mondo del calcio e potrebbe fare scuola. La stessa federazione oggi sta prendendo in forte considerazione quanto percorso dalla Reggina, tanto da chiedere un nuovo confronti, dopo quello avuto nel corso dell’ultimo Consiglio Federale. La storia sarà lunga per una vicenda complessa. Sulla questione se ne è parlato, come detto, anche su Rai 2, con l’intervento del presidente Marcello Cardona che in manoera sintetica ha ribadito il concetto di sempre: “Noi vogliamo semplicemente avere una società che sia sostenibile, con i conti in regola e che possa programmare un futuro certo per poter fare calcio”.