Questione scadenze federali, Tuttosport: ‘Reggina, perchè ora può sperare’

Ancora Reggina sulle testate nazionali. L’argomento è di grande interesse e quotidianamente viene ripreso dalle testate nazionali. Su Tuttosport si sottolinea una sorta di apertura verso il percorso effettuato dalla società amaranto, rispetto all’ormai famosa ristrutturazione del debito: “Capire come andrà a finire è prematuro. Ma in questa settimana alla Reggina si respira un clima di maggiore speranza sulla vicenda dei mancati pagamenti tra febbraio e marzo dei contributi Inps e ritenute Irpef da parte della società. Si ha la sensazione che prima di arrivare a sentenza, il club calabrese abbia ottenuto l’attivo ascolto degli organi federali su quella che è una vicenda unica, destinata a fare giurisprudenza. Innanzitutto l’incontro sul tema fra Gravina e Balata, cioè fra FIGC e Lega B, ha certificato che, da parte delle istituzioni calcistiche, c’è la necessaria attenzione al problema e ‘quell’approfondiremo’ detto da Gravina e Balata, potrebbe lasciare intendere che sulla vicenda si starebbe pensando a una commissione ad hoc, che studi come armonizzare il rapporto tra la Legge dello Stato sulla crisi d’impresa e le norme federali per l’adozione delle misure regolamentari.

La voce di una commissione che metta mani sulla vicenda gira in queste ore a Reggio Calabria e viene vista come una possibile via d’uscita, proprio perchè le istituzioni federali si stanno facendo carico della vicenda, senza mostrare alcuna ostilità nei confronti della Reggina. Il club calabrese non presenterà alcuna memoria difensiva e attende di sapere il calendario delle audizioni dei propri dirigenti che verranno ascoltati nel merito. Al di là di come andrà a finire, di mezzo ci sono i tempi tecnici della giusitizia sportiva, non dei più celeri. Dunque alla fine, i maggiori problemi della vicenda potrebbero essere quelli che si riverberanno sul regolare andamento del campionato e sulla disputa di play off e play out, con la classifica della Reggina che potrebbe rimanere sub iudice a lungo fra gradi di giudizio ed eventuali ricorsi. E’ questa l’incognita più grossa. Intanto domani Balata, presidente della Lega B, sbarcherà a Reggio Calabria in qualità di capo delegazione dell’Under 21, impegnata al Granillo lunedi in una amichevole contro l’Ucraina.