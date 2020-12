Reggio - FdI nell'occhio del ciclone, Nesci: 'Lezioni di moralità fuori luogo dal centrosinistra'

Non c'è pace per il partito di Giorgia Meloni, in particolar modo per il ramo di Reggio Calabria. L'ultima bufera abbattutasi su Fratelli d'Italia è quella che ha coinvolto il consigliere comunale Massimo Ripepi.

Caso Ripepi, Nesci replica alle accuse del centrosinistra

Tanti gli attacchi, i botta e risposta di questi giorni su una vicenda che ha del raccapricciante. A tal proposito ha parlato anche il Commissario del Coordinamento provinciale FdI:

"Gravi le affermazioni del centrosinistra su Fdi. Strumentalizza vicende che nulla hanno a che fare con dinamiche politiche o di selezione di classe dirigente. Tra l'altro, Fratelli d'Italia non ha mai tentennato su temi che riguardano legalità e liceità d'azione, per quanto concerne impegno politico e rappresentanza dentro le istituzioni. I valori del nostro partito non saranno mai sacrificati sull'altare dell'opportunità politica, com'è consuetudine negli altri schieramenti".

Nesci ha dichiarato inoltre: