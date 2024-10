Al Castello Aragonese il 1° festival di reading in Calabria “Balenando in burrasca”

Con un nome preso dal poeta Vincenzo Cardarelli si presenta a Reggio Calabria Balenando in Burrasca il primo festival di Reading in Calabria

Con un nome preso dalle parole universali del poeta Vincenzo Cardarelli si presenta a Reggio Calabria Balenando in Burrasca il primo festival di Reading in Calabria, tra i pochissimi in tutta Italia.

QUANDO

Il festival è in programma da mercoledì 24 aprile fino a domenica 28 aprile al Castello Aragonese.

Un evento unico con ospiti d’eccezione che declinano nelle accezioni più moderne una forma d’arte di grande coinvolgimento emotivo.

ARTISTI PRESENTI

Tra gli artisti coinvolti Pierpaolo Capovilla, leader del Teatro degli Orrori e dei One Dimensional Man; Massimo Zamboni, scrittore, artista e chitarrista degli storici CCCP e CSI; i Talknoise con Ernesto Orrico e Massimo Garritano; Gaetano Tramontana con un reading da un testo di Michele Mari e i Filmnoir con le loro storie di un’umanità ai margini.

E ancora, un originale laboratorio di Reading a cura di SpazioTeatro, la video mostra di Marco Costantino e le mostre “Avventura a Durango di Fabrizio De Andrè” illustrata da Pasquale Ferrara e “I grandi classici della letteratura” illustrati da Federico Pugliese.

Spazio anche ai più piccoli con un laboratorio speciale di lettura dagli 8 anni in su tenuto da Anna Calarco della biblioteca dei Ragazzi e con il reading Parole di genere di Katia Colica e Antonio Aprile che ha già aperto il percorso del festival con due appuntamenti che hanno coinvolto i ragazzi degli istituti comprensivi Nosside-Pythagoras e Pascoli-Galilei di Reggio Calabria.

Altro appuntamento speciale sarà quello con gli autori grazie al contest di poesia in cui i partecipanti selezionati si esibiranno in reading sul palco allestito al Castello Aragonese. Sarà quindi una sperimentazione di linguaggi espressivi relativi alla letteratura e alle performance dal vivo quella che andrà in scena al Castello Aragonese con Balenando in Burrasca reading Festival organizzato dall’Associazione Adexo con il supporto della Regione Calabria, Pac Calabria 2014/20 Azione 1 tipologia 1.3 e il patrocinio di Comune e città metropolitana di Reggio Calabria.

Tra le altre, una iniziativa speciale prevista durante le cinque giornate del festival sarà un distributore gratuito di poesie grazie al quale ognuno potrà portarsi a casa, oltre alle sensazioni dei reading e delle performance in scena, anche una testimonianza scritta. Il programma completo sul sito ufficiale www.balenandoinburrasca.it