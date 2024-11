Castello Aragonese: lavori ormai agli sgoccioli. Presto il Castello di Reggio ospiterà mostre ed esposizioni permanenti

Sopralluogo al Castello Aragonese per il Sindaco Giuseppe Falcomatà che questa mattina, assieme all’assessore alla cultura Patrizia Nardi e ai dirigenti Marcello Cammera e Carmela Stracuzza, ha voluto verificare la stato dell’arte. I lavori sono ormai agli sgoccioli: durante le ultime settimane il Sindaco e l’Amministrazione Comunale hanno sollecitato affinché si recuperasse il tempo perso.

Il Sindaco ha voluto verificare la correttezza dell’esecuzione dei lavori relativi, in particolare, al funzionamento dell’ascensore esterno, alla corretta messa in sicurezza delle ringhiere poste lungo le scalinate, alle rifiniture delle sale e, infine, alla messa in funzione dell’impianto elettrico. Il Primo cittadino ha assicurato che entro la primavera il Castello Aragonese tornerà ad essere visitabile e fruibile dai cittadini e dai turisti.

«Il Castello sarà un elemento centrale nella politica di valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale che l’Amministrazione intende portare avanti», ha dichiarato l’assessore Nardi, che ha proseguito: «come già il Teatro, sarà aperto alla sinergia con la città e con le proposte di quanti vorranno partecipare a questo grande progetto di rinascita che Reggio merita».

Il Sindaco Falcomatà ha concluso affermando: «restituiremo dignità a una struttura simbolo della nostra città. All’interno del Castello saranno ospitate mostre ed esposizioni permanenti, inoltre verranno organizzati eventi che coinvolgeranno la cittadinanza e in particolare gli studenti, così da recuperare la valenza storica e culturale che il Castello ha ricoperto nel corso dei secoli e che, dopo svariati interventi, tornerà finalmente ad essere dei cittadini tutti».