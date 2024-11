CastMeMarc: il casting online di Marc Jacobs.

di Federica Geria – Marc Jacobs, celebre e talentuoso stilista Statunitense, é in cerca del nuovo volto per la campagna pubblicitaria Autunno/Inverno 2014-15 della linea “Marc by Marc Jacobs”.In un’era dominata dai social network, Jacobs decide di affidarsi a Instagram e Twitter, dando così l’opportunità a tutti di partecipare al casting delle selezioni: ogni persona ha avuto la possibilità di caricare una proprio foto usando l’hashtag #CastMeMarc, appositamente creato dal team lavorativo del fashion designer, il quale avrà il compito di esaminare le foto e individuare quindi il nuovo testimonial.L’hashtag, lanciato il 2 Aprile , é stato subissato da selfie e scatti fotografici, professionali e non, vedendo la partecipazione di circa 70.000 persone.Si é da poco concluso il periodo dei provini online, solo un fortunato avrá la possibilità di volare a New York e diventare il volto ufficiale della nuova linea di Marc.Non resta quindi che attendere il responso…