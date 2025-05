Reggio, bilancio positivo per Castore: +33,76% nel 2024

Il bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2024 della Castore SPL S.R.L. ha determinato un risultato positivo con un incremento del 33,76% rispetto all’esercizio precedente. Il risultato così ottenuto è stato frutto di un’oculata gestione strategica, posta in essere dal nuovo Consiglio d’Amministrazione, insediatosi nel corso dell’annualità 2024.

Decontribuzione Sud e bandi: leve di rilancio per la società

La Società nell’anno 2024 è riuscita, grazie alla risoluzione di un contenzioso datato nel tempo ad accedere alle agevolazioni previste dalla cosiddetta “decontribuzione sud” il che ha permesso la riduzione del costo del personale nonché di poter partecipare a bandi e godere delle agevolazioni previste di volta in volta dal quadro normativo regionale e nazionale.

Incassi puntuali e riduzione dell’esposizione debitoria

Risulta importante evidenziare la puntualità negli incassi, provenienti dai fondi Comunali e della Città Metropolitana; aspetto che ha consentito di ridurre l’esposizione debitoria pregressa.

Certificazioni e attestazioni: standard e aperture a nuovi mercati

Significativo è stato l’ottenimento della certificazione di qualità (UNI EN ISO 9001:2015 certificato n. 1185/Q) che permetterà la standardizzazione delle procedure e l’efficientamento dei servizi resi. Inoltre, l’avvio – il cui iter è quasi concluso – per l’attestazione SOA offrirà la possibilità alla Società di aprirsi a nuovi mercati.

Previsioni per il 2025: più servizi dai Committenti pubblici

Con riferimento all’evoluzione prevedibile della gestione è importante evidenziare, in prospettiva futura ed anche in un’ottica di continuità aziendale, che nell’annualità 2025 è auspicabile l’affidamento di ulteriori servizi ordinari a cura del Comune e della Città Metropolitana. In tal senso si stanno sollecitando i richiamati Enti (principali Committenti) a cambiare l’impostazione fino ad oggi seguita e far sì che l’attività legata ai canoni ordinari possa finalmente rappresentare l’attività preponderante.

Castore punto di riferimento per i servizi pubblici locali

In conclusione: l’attuale attività caratteristica d’impresa evidenzia come la Castore rappresenti un punto di riferimento dei servizi di manutenzione dell’Amministrazione Comunale e di Città Metropolitana; servizi che andranno migliorati e ridefiniti, soprattutto nell’ambito del settore del verde pubblico, delle manutenzioni stradali, della guardiania e dell’accoglienza dei siti culturali, che dovranno divenire il fiore all’occhiello di una città che vuole sempre più valorizzare il proprio patrimonio artistico e culturale a beneficio dell’offerta turistica.

Il sostegno degli enti soci: Comune e Città Metropolitana

Esprimendo soddisfazione per i risultati raggiunti l’Assessore alle partecipate del Comune di Reggio – Domenico Battaglia – ha confermato l’impegno economico relativo ai canoni facendo rilevare come negli anni gli stessi siano aumentati; “Un segnale inequivocabile – ha dichiarato – di come il Comune sia attento a Castore ed alle dinamiche della sua crescita”.

Il rappresentante di Città Metropolitana – Francesco Dattola – informa, a sua volta, che quest’anno la Castore aggiunge, a quanto già affidato negli anni precedenti, la manutenzione delle reti stradali ed a breve l’attività legata al progetto di riforestazione; due settori d’intervento strategici e fondamentali.

Ringraziamenti e prospettive future

L’amministratore Domenico Mallamaci, a nome anche dei colleghi del Cda, ringrazia per quanto oggi rappresentato dagli Enti soci.

“Il loro impegno nei confronti della società e dei suoi lavoratori – ha dichiarato – ci fa ben sperare che il percorso di normalizzazione avviato di concerto con il Sindaco Falcomatà possa proseguire per far sì che possano essere erogati, sempre più, servizi di qualità”.