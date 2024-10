Catania, Lo Monaco: ‘Debiti a livelli pazzeschi. Invitato i calciatori a trovare altre soluzioni’

Foto: Jonathan Moscrop - LaPresse23 04 2011 Torino ( Italia )Sport CalcioJuventus vs Catania - Campionato TIM Serie A 2010 2011 - Stadio Olimpico di TorinoNella foto: Pietro Lo MonacoPhoto: Jonathan Moscrop - LaPresse23 04 2011 Turin ( Italy )Sport SoccerJuventus Football Club versus Calcio Catania - Italian Serie A Soccer League 2010 2011 - Stadio Olimpico TurinIn the Photo: Pietro Lo Monaco

"Atteggiamento serio e sereno, la comunicazione era arrivata in via privata"

Continua a tenere banco la vicenda Catania e dopo il comunicato del club, a Radio Sportiva le dichiarazioni dell’A.D. Pietro Lo Monaco, riprese da Gazzetta.it:

“Non è una novità perché i giocatori sono al corrente della situazione da 1-2 mesi. Il Catania non è più in grado di sorreggerla, i debiti sono a livelli pazzeschi. In questi anni non abbiamo avuto un punto di penalizzazione, significa che con gli stipendi siamo a posto. Nessuno sta usando questa comunicazione come mezzo coercitivo, abbiamo solo voluto ricordare ai calciatori quale sia la situazione invitandoli a trovare altre soluzioni.

La rosa? E’ altamente competitiva, ma ad oggi non è riuscita a rendere come ci aspettavamo. Il nostro atteggiamento è serio e sereno, la comunicazione era arrivata in via privata. La vita della società è primaria. L’unica realtà che si è avvicinata al Catania è quella rappresentata dal sig. Follieri, il resto solo tutte chiacchiere. Catania è una piazza appetibile, chi vuole fare calcio troverebbe le condizioni giuste”.