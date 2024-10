Catanzaro, DG Foresti: ‘Perchè Garufo e quando nasce la trattativa’

Lo abbiamo anticipato nella tarda serata di ieri. Una trattativa lampo stile Reginaldo-Catania, sta per portare Desiderio Garufo al Catanzaro. Una cessione che in pochi immaginavano anche per il recente rinnovo di contratto del calciatore e soprattutto perchè dell’esterno quasi mai si era parlato di un suo coinvolgimento sul calciomercato, tranne che per la prima parte con il sondaggio del Palermo. Intervistato da tuttoC.com spiega tutto il DG Foresti: “Con Garufo siamo molto vicini, è una situazione che si è sviluppata nelle ultime 36 ore. E’ un giocatore abituato a vincere basta guardare la sua carriera, serve anche mettere gente positiva con la mentalità vincente. Servono poi 2-3 attaccanti, stiamo lavorando tantissimo perché stiamo conducendo un mercato difficile come lo è per tutti. Ci manca il terzo di sinistra in difesa e penso un centrocampista per completare l’organico“.

