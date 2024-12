Curcio neo procuratore di Catanzaro, Morelli (Fsp Polizia di Stato): ‘Magistrato di grande professionalità’

La Segreteria Provinciale del Sindacato Fsp Polizia di Stato di Catanzaro esprime le proprie congratulazioni al nuovo Procuratore della Repubblica di Catanzaro , Salvatore Maria Curcio , nominato dal Consiglio Superiore della Magistratura come successore di Nicola Gratteri .

Il Segretario Generale Provinciale , Rocco Morelli , a nome della Segreteria catanzarese di Fsp Polizia , ha dichiarato:

“Esprimiamo un immenso augurio di buon lavoro e le nostre congratulazioni per il prestigioso incarico ricevuto. Siamo certi che la sua figura rappresenterà un grande riferimento istituzionale per il nostro Distretto e per tutte le Forze dell’Ordine.”