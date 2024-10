Cateno De Luca a Reggio Calabria per dire ‘No’ all’autonomia differenziata

Il sindaco di Taormina in riva allo Stretto all'evento organizzato da Italia Viva Calabria

Venerdì 14 Luglio 2023, alle ore 17:00, presso il Grand Hotel Excelsior a Reggio Calabria si discuterà di “Autonomia Differenziata”.

La riforma voluta dal Ministro Calderoli, che prevede la possibilità di devolvere ulteriori funzioni alle regioni a statuto ordinario, continua ad essere al centro del dibattito del Paese a causa dell’enorme divario che potrebbe recare tra regioni del Nord e del Sud.

Un’iniziativa voluta da Italia Viva Calabria, coordinata da Ernesto Magorno, e supportata dal movimento “Sud chiama Nord” guidato dal neo sindaco di Taormina Cateno De Luca, che sarà presente insieme al deputato e dirigente nazionale di IV Davide Faraone.

Un incontro a più voci, moderato dal coordinatore di Italia Viva Reggio Calabria Antonino Nocera, che vedrà protagonisti, oltre i suddetti relatori, i rappresentanti politici e istituzionali e le principali categorie sindacali e datoriali, al fine di avere un punto di vista quanto più completo possibile e un momento di confronto importante sulle possibili ricadute riguardo uno dei temi cruciali per il futuro del nostro Paese ed in particolare per le regioni del Sud.