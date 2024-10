Caterina Ceraudo, chef stella Michelin, a Reggio Calabria all’A Gourmet

Per la prima volta a Reggio Calabria, la giovane chef Stella Michelin Caterina Ceraudo protagonista, Giovedì 1 Dicembre, del terzo appuntamento di “Reggio Calabria Città Gourmet”, il programma di “cene stellate” organizzate dall’associazione Coè, Comunicazione Organizzazione Eventi, insieme a L’A Gourmet L’Accademia di Filippo Cogliandro.

Caterina Ceraudo non ha ancora trentanni. Cresce circondata dai profumi delle uve di famiglia, incastonate nelle campagne di Strongoli, nella zona del Cirò.

La sua vocazione per i vini è un fatto quasi naturale.

Infatti diventa una bravissima enologa. Ma poi, quella sensibilità per il buono, per i sapori genuini e sinceri della sua terra la porta a studiare nelle migliori scuole per portare avanti Dattilo, il ristorante di famiglia.

Ci riesce con grande successo. E dimostra il suo talento, appassionando i palati più difficili e le guide più severe.

E’ l’unica donna chef Stella Michelin in Calabria.

Speriamo sia solo la prima.

Con un menù di otto portate, abbinato ai vini della sua cantina, Caterina propone i must della sua cucina realizzati a quattro mani con lo chef patron Filippo Cogliandro, insignito del prestigioso premio Paolo Borsellino per il suo impegno per la legalità. Una cena raffinata ed esclusiva, dedicata agli appassionati del gusto e della ristorazione gourmet, che premia la ricerca del prodotto di qualità di una Calabria esplorata “a trecentosessantagradi”, come dice Caterina, che nelle sue ricette propone i sapori di tutto il territorio regionale ed i profumi degli agrumi, il suo ingrediente preferito.

“La mia cucina è immediata – ci anticipa – nel senso che la mia ricerca è sull’essenza della materia prima e del suo sapore originale”. La cena è servita al tavolo, negli eleganti saloni del ristorante L’A Gourmet L’Accademia, in via Largo Colombo, a due passi dal Museo di Reggio Calabria e dal Lungomare Falcomatà.

Reggio Calabria Città Gourmet è un evento Coè in collaborazione con L’A Gourmet L’Accademia.

Solo su prenotazione. Per info e prenotazioni

Alessandra Stilo 349 6701715

Valeria Bellantoni 349 3251535

Laura Pizzimenti 320 6434400

L’A Gourmet 0965 312 968