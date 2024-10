Catona, tutto pronto per ‘Eros: Sale della Vita’, la performance di Pier Gemma Laganà

Di seguito il comunicato stampa sull’evento promosso dall’Associazione culturale ‘Il Salotto dei Poeti” dal titolo “Eros: Sale della Vita“, la performance di Pierina Laganà che si terrà domenica 9 giugno.

Nella cornice della “Rosa del Pozzo” si terrà il 9 giugno alle ore 18,00 la performance dal titolo: “Eros: Sale della vita” di Pierina Laganà.

Vi è nell’artista, come ha sottolineato il giornalista Chiostri in “La Toscana Nuova” scrittrice, pittrice e performer teatrale un filo conduttore che la definisce, e le diverse forme artistiche le sono necessarie per esprimere il suo pensiero sul mondo, e per invitare a non perdere la bellezza alla quale possiamo affidare il compito di migliorarlo.

È il dipinto “Eros: Sale della vita” che dà il titolo all’ evento; Eros che tutto può nel manifestare la bellezza di ciò che ci circonda.

L’artista oltre essere artista, è donna e si presenta nella recitazione del suo monologo dal titolo: “Fiore Bellizzi”, un dialogo tra una donna “Oca” ed una donna intelligente: l’una mette in discussione l’altra, il tutto colorato dal sottile velo dell’ironia.

Non mancherà la poesia!

A condurre Antonino Santisi che s’intercalerà nell’evento con le sue riflessioni.