Serena Rossi apre la Stagione 40 di Catonateatro con “SereNata a Napoli”

Tutto pronto a Catona per il debutto della Stagione numero 40 di Catonateatro, lo storico Festival reggino che da 40 anni porta in riva allo Stretto il meglio della programmazione estiva nazionale.

E sarà un debutto da tutto esaurito all’Arena Alberto Neri, affidato ad una delle artiste più amate dal pubblico italiano, stiamo parlando della bravissima Serena Rossi che aprirà Catonateatro 40° Domenica 3 Agosto alle 21:15 con il nuovo spettacolo SereNata a Napoli – Notturno di musica e parole, un grande omaggio alla sua città, il primo progetto teatrale che vede Serena autrice e interprete, partita per un tour estivo che sta riscuotendo successi ovunque da Nord a Sud (Spoleto, il Teatro Romano di Verona, Pompei, Palermo…).

“Sentivo da tempo il bisogno di tornare su un palco teatrale e mi è venuto naturale pensare alla mia Napoli, alla sua musica e alla sua gente. SereNata a Napoli è un atto d’amore per la mia terra, dove ogni vicolo canta e ogni leggenda vive”.

I racconti e la musica sono stretti come amanti. Una canzone apre una storia che riporta ad una musica, che rimanda ad una leggenda, che arriva ad una ninna nanna. Al centro la città più misteriosa del mondo, che ha confuso anche le sirene, che ha una sua filosofia, un suo immaginario, una sua religione.

Come dedica a Napoli, la sua città, Serena canta le canzoni della sua infanzia, di quella terra tellurica stretta tra il Vesuvio e il mare. Fa rivivere le voci dei vicoli, i canti e le feste, intreccia racconti e melodie per cogliere l’essenza immortale di una città che vibra di storia e mistero.

In scena Serena Rossi è accompagnata e dialoga con l’orchestra di sei elementi guidata dal maestro Valeriano Chiaravalle. L’attrice si muove da anni tra cinema, teatro e televisione con una popolarità sempre più crescente grazie ai ruoli entrati ormai nel cuore del pubblico italiano come il film tv su Mia Martini e la fortunatissima seria Mina Settembre.

Serenata a Napoli fa parte della sezione Arte Oltre i Confini di Catonateatro 40 su iniziativa del Comune di Reggio Calabria nell’ambito del progetto “ReggioFest 2025: cultura diffusa” e finanziato a valere sul Fondo Nazionale per lo spettacolo dal vivo della Direzione Generale del Ministero della Cultura.



La Polis Cultura metterà a disposizione una Navetta gratuita (per tutta la Stagione teatrale) per gli spettatori reggini, al fine di garantire una maggiore viabilità verso Catona promuovendo così una mobilità sostenibile che riduca il traffico, che come si sa è intenso nel mese di Agosto e favorire tutte quelle persone che hanno difficoltà alla guida nelle ore serali.

Il numero utile per prenotare è lo 0965 301092.