Reggio, a Catona l’intitolazione di una via allo storico Pietro Borzumati – FOTO

Intellettuale, studioso, docente e giornalista, Borzumati è stato un profondo conoscitore del movimento cattolico, della spiritualità e della pietà popolare

Si è svolta a Catona la cerimonia di intitolazione di una via alla memoria dello storico Pietro Borzumati.

Erano presenti, oltre al sindaco della città, Domenico Battaglia, il presidente del Consiglio comunale Enzo Marra, il presidente della Commissione toponomastica Domenico Cappellano, nonché i parenti della figura storica cui è stata intitolata la via e una significativa partecipazione della comunità locale.

L’intitolazione riguarda la traversa di via XX Settembre che collega la stessa arteria a via Baraccamento, ora dedicata a Pietro Borzumati (1933–2014), figura di primo piano nel panorama culturale e accademico nazionale. Intellettuale, studioso, docente e giornalista, Borzumati è stato un profondo conoscitore del movimento cattolico, della spiritualità e della pietà popolare, ambiti sui quali ha sviluppato gran parte della propria attività scientifica.

Il percorso culturale e accademico

Nato a Catona l’11 dicembre 1933, ha intrapreso sin da giovane un percorso culturale e civile impegnandosi nelle organizzazioni cattoliche giovanili della sua terra d’origine. Nel corso della sua carriera accademica ha insegnato in diversi Atenei italiani ed esteri, fino a ricoprire negli ultimi anni il ruolo di professore onorario di Storia contemporanea presso l’Università per Stranieri di Perugia, dove era stato anche preside della Facoltà di Lingua e cultura italiana.

Accanto all’attività didattica e scientifica, ha svolto numerosi incarichi di rilievo in ambito culturale e istituzionale; è stato membro delle Settimane Sociali dei cattolici italiani e del comitato scientifico del Dizionario Storico del Movimento Cattolico in Italia (1961–1981), componente del consiglio della Rivista Storica Calabrese, della Deputazione di Storia Patria per la Calabria e per l’Umbria, del Centro Studi Napoleonici e dell’Istituto per la Storia del Risorgimento di Terni, nonché vice presidente della Deputazione di Storia Patria per la Calabria.

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La cerimonia si è conclusa in un’atmosfera gioiosa con la benedizione del parroco don Francesco Siclari e la scopertura della targa toponomastica in pietra recante il nome di Pietro Borzumati; con l’impegno condiviso di preservare la memoria di Chi ha dato lustro ai nostri territori dando identità e dignità a luoghi che prima anonimi.