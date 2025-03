Reggio ospita ‘CATS’, il musical che ha fatto la storia del teatro musicale

Dopo il grande successo delle scorse stagioni, torna in tour in Italia il Musical “CATS”, una delle opere più celebri della storia del teatro musicale, nella produzione firmata da PeepArrow Entertainment in collaborazione con il Teatro Sistina, su licenza esclusiva The Really Useful Group, London.

Lo spettacolo, con regia, produzione e adattamento di Massimo Romeo Piparo, sarà in scena il 14 e 15 marzo al Teatro Cilea di Reggio Calabria, per poi proseguire il suo tour in diverse città italiane, concludendosi l’8 maggio al Teatro Sistina di Roma.

Un cast d’eccezione e un’ambientazione inedita

La versione italiana di “CATS” mantiene la fedeltà alla partitura originale composta da Andrew Lloyd Webber, basata sulle poesie del Premio Nobel T.S. Eliot, ma con una grande novità: l’ambientazione è stata spostata a Roma, in un’ipotetica e futuristica discarica di opere d’arte e reperti archeologici, con il Colosseo sullo sfondo.

Questa è la prima volta al mondo che il musical ottiene l’autorizzazione ad essere rappresentato con un’ambientazione alternativa.

A dare vita ai celebri gatti Jellicle sarà un cast di oltre 30 artisti, accompagnati da un’orchestra dal vivo e dalle spettacolari coreografie firmate da Billy Mitchell, coreografo del West End londinese e collaboratore di Andrew Lloyd Webber per le ultime produzioni internazionali.

Una storia tra magia, dramma e grande musica

Il Musical racconta la storia di una comunità di gatti, i Jellicle, che in una notte speciale si riuniscono per il Ballo Jellicle, in cui il loro saggio capo, Old Deuteronomy (interpretato da Fabrizio Corucci), sceglierà chi tra loro potrà rinascere a una nuova vita.

Tra i momenti più iconici dello spettacolo, l’interpretazione della celebre “Memory”, eseguita da Giulia Fabbri nel ruolo di Grizabella, la gatta che, dopo aver abbandonato il gruppo per esplorare il mondo, viene ora respinta dai suoi simili e si appella alla loro compassione con una struggente riflessione sulla giovinezza perduta.

Il cast e i personaggi

Oltre ai protagonisti già citati, il cast include:

Gus (Gianluca Pilla), un tempo attore celebre

(Gianluca Pilla), un tempo attore celebre Rum Tum Tugger (Giorgio Adamo), il carismatico gatto ribelle

(Giorgio Adamo), il carismatico gatto ribelle Munkustrap (Sergio Giacomelli), il protettore del clan

(Sergio Giacomelli), il protettore del clan Mr. Mistoffelees (Pierpaolo Scida), il magico gatto “in smoking”

(Pierpaolo Scida), il magico gatto “in smoking” Bustopher Jones (Jacopo Pelliccia), elegante e raffinato

(Jacopo Pelliccia), elegante e raffinato Macavity (Simone Nocerino), il misterioso criminale

(Simone Nocerino), il misterioso criminale Mungojerrie e Rumpleteazer (Simone Ragozzino e Rossella Lubrino), la coppia di gatti burloni

A completare il cast, numerosi performer di talento tra cui Gabriele Aulisio, Michele Balzano, Mario De Marzo, Simone Giovannini, Cristina La Gioia, Monica Lepistö, Elga Martino, Viviana Salvo, Natalia Scarpolini, Alessandra Somma, Rossana Vassallo, Claudia Calesini e Luca Peluso.

Un trionfo di trucco, costumi e coreografie

Il cast sarà sottoposto a lunghissime sessioni di trucco e trasformazione per diventare veri felini, grazie alla supervisione della costumista Cecilia Betona, mentre le scenografie suggestive, che rievocano la maestosità archeologica di Roma, sono a cura di Teresa Caruso.

La direzione musicale è affidata al Maestro Emanuele Friello, che ha lavorato con Piparo in tutte le sue grandi produzioni e che vanta un’esperienza con l’orchestra originale di “CATS” nel West End londinese.

Un fenomeno teatrale senza precedenti

Dal suo debutto nel 1981, “CATS” ha battuto ogni record di longevità, spettatori e incassi, conquistando il pubblico di oltre 300 città nel mondo e registrando più di 73 milioni di spettatori.

Prodotto da Cameron Mackintosh e dalla società di Andrew Lloyd Webber, The Really Useful Group, lo spettacolo ha debuttato a Broadway nel 1982 ed è rimasto in cartellone fino al 2006, diventando uno dei musical più rappresentati della storia.

Il brano più celebre, “Memory”, è stato inciso da oltre 150 artisti, tra cui Barbra Streisand, Celine Dion, Luciano Pavarotti, Milva, Susan Boyle e, nel recente adattamento cinematografico del 2019, da Jennifer Hudson.

Un’occasione imperdibile per gli amanti del musical

Con la sua combinazione di fantasia, musica e spettacolarità, “CATS” rappresenta l’essenza stessa del musical, capace di affascinare il pubblico di tutte le età.

Le repliche al Teatro Cilea di Reggio Calabria il 14 e 15 marzo offrono un’opportunità unica per assistere dal vivo a un’opera leggendaria, nella sua esclusiva reinterpretazione italiana firmata Massimo Romeo Piparo.