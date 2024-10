“La Cattolica di Stilo” in Calabria raccontata da Elia Fiorenza

Un libro che “nasce con l’intento primario di fornire uno strumento di agevole consultazione che possa essere punto di riferimento per conoscere la Calabria, da sempre crocevia e baricentro del Mediterraneo”

Come ogni domenica CityNow vi propone un libro da leggere. A far da protagonista questa settimana il libro di un autore calabrese Elia Fiorenza, che incentra le sue ricerche sulla Cattolica di Stilo.

“Questo è il mirabile fiore, sbocciato tra le rocce del Consolino mille e più anni fa: questa la gemma più preziosa…che armoniosamente incastona le rocce azzurrastre di un luogo sacro alla solitudine e alla meditazione.”

Un libro fresco di stampa, edito da Laruffa Editore, presentato a Reggio Calabria nel mese di Dicembre, che “nasce con l’intento primario di fornire uno strumento di agevole consultazione che possa essere punto di riferimento per conoscere la Calabria, da sempre crocevia e baricentro del Mediterraneo”.

Queste le parole di Monsignor Donato Oliverio, Vescovo di Lungro, che presenta così un volume attentamente costruito tassello dopo tassello, ricco di fonti inedite che lo rendono ancor più appetibile ai lettori.

La storia della celeberrima Cattolica è infatti insita di lacune storiche che saranno però colmate dalla minuziosità delle ricerche dell’autore, che avrà un occhio di riguardo per la documentazione medievale.

Il volume contiene infatti sia notizie riguardanti l’epigrafe greca del mattone sullo stipite dell’ingresso, la descrizione precisa e dettagliata della piccola basilica redatta nel 1897 dal geometra stilese Condemi o i documenti risalenti al 1788 e rinvenuti negli Atti della Cassa Sacra dell’arcidiocesi metropolitana di Catanzaro-Squillace, oltre che le immancabili citazioni di scrittori e studiosi che, nel corso dei secoli, si sono interessati alla storia di Stilo, che non può essere assolutamente disgiunta da quella della chiesetta.

Famosa per la sua bellezza ma anche per la storia che porta con sé, la Cattolica di Stilo costituisce una vera e propria piccola gemma dell’arte bizantina.

Assimilabile alla tipologia della chiesa a croce greca inscritta in un quadrato, il monumento vede al suo interno quattro colonne che dividono lo spazio in nove parti, all’incirca di pari dimensioni.

Una delle tante sue particolarità, oltre la forma cubica e l’intreccio di grossi mattoni uniti tra loro dalla malta, sta poi nelle cupole, tratto distintivo della Cattolica.

Elia Fiorenza offre dunque ai lettori un meticoloso resoconto di un monumento di fondamentale importanza per la nostra regione. La Cattolica è stata infatti scelta per rappresentare la Calabria al Padiglione Italia di Expo2015 in quanto parte integrante del patrimonio storico, artistico e religioso.

Quello che è possibile vivere attraverso le pagine de “La Cattolica di Stilo” non è quindi solamente un viaggio alla riscoperta di un passato dimenticato, fra i popoli che hanno vissuto la nostra terra prima di noi, ma anche un tentativo di risanare un territorio che oggi ha un assoluto bisogno di rifiorire attraverso le numerose bellezze che ha da offrire.