Caulonia, bollette dell’acqua prescritte: diffida al Comune di Unc

“E’ incredibile che ci siano ancora in Italia dei comuni che, invece di fare gli interessi dei loro concittadini, neghino i loro diritti e si ostinino a ignorare quanto prevedono le leggi italiane”

Anche il Comune di Caulonia applica erroneamente la recente normativa sulla prescrizione breve prevista per il servizio idrico e l’Unione Nazionale Consumatori Calabria lo diffida dal proseguire su tali richieste.

Ci sono alcuni comuni, sostiene l’avv. Saverio Cuoco, responsabile regionale dell’Unione Nazionale Consumatori Calabria che, dopo aver inviato bollette prescritte, hanno rifiutato di accogliere la prescrizione eccepita dai consumatori e hanno proseguito nel loro diniego anche dopo che lo Sportello del consumatore di Arera, è intervenuto, richiedendo ai Comuni refrattari, non solo di accettarla, ma anche di erogare, per via del mancato rispetto delle prescrizioni, un indennizzo automatico da corrispondere a ogni singolo consumatore ricorrente.

La prescrizione biennale delle bollette dell’acqua

“E’ incredibile che ci siano ancora in Italia dei comuni che, invece di fare gli interessi dei loro concittadini, neghino i loro diritti e si ostinino a ignorare quanto prevedono le leggi italiane”

La legge n. 205 del 2017, infatti, prevede, per le fatture dell’acqua con scadenza successiva al 1° gennaio 2020, la prescrizione dopo 2 anni.

Il Comune (o il gestore del servizio idrico) deve emettere la bolletta per i consumi dell’anno precedente entro 45 giorni solari dalla conclusione del periodo di riferimento o dall’ultima lettura.

Secondo l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, il mancato accoglimento delle istanze di prescrizione per importi riferiti a consumi idrici risalenti ad oltre due anni dalla data di emissione della bolletta, appare idoneo ad indurre indebitamente i consumatori a corrispondere importi, spesso ingenti, relativi a consumi prescritti e in tal modo vanifica gli effetti che la nuova disciplina intende contrastare, ovvero l’emissione tardiva di fatture di conguaglio relative a consumi risalenti ad oltre due anni.

È fondamentale, che per tutto il tempo necessario a far maturare la prescrizione, il gestore del servizio idrico non effettui alcun sollecito di pagamento tramite raccomandata o PEC nei confronti dell’utente, altrimenti il periodo di tempo necessario per far verificare la prescrizione si interrompe e comincia a decorrere per un nuovo periodo di 2 anni, tenendo presente che per l’interruzione della prescrizione della bolletta dell’acqua, non è sufficiente una semplice e-mail e nemmeno il sollecito contenuto in successive bollette.

Le Delibere ARERA n. 547 del 2019 e n. 186 del 2020 prevedono, infatti, che i gestori informino gli utenti della presenza in bolletta di crediti di cui può essere eccepita la prescrizione e inviino un apposito modulo per permettere di esercitare tale facoltà.

Gli obblighi informativi nei confronti degli utenti

Il mancato accoglimento delle istanze di prescrizione breve, appare idoneo ad indurre indebitamente i consumatori a corrispondere importi, spesso ingenti, relativi a consumi prescritti.

L’assenza di un’adeguata informativa sulla prescrizione biennale può ostacolare l’esercizio delle prerogative contrattuali, inducendo i consumatori a pagare importi per i quali, invece, sarebbe stato possibile eccepirne la prescrizione.

Da tempo l’Unione Nazionale Consumatori denuncia il mancato adeguamento alle disposizioni in merito alla prescrizione biennale, come previsto dalle disposizioni di Arera e la carenza di informazioni e l’assenza di trasparenza su tale aspetto produce un danno economico per i consumatori, che sono indotti a pagare somme di denaro per consumi già prescritti, ingenerando confusione tra gli utenti.

Le annualità del servizio idrico, riferite agli anni 2022 e 2023 da parte del Comune di Caulonia, integrano i presupposti di avvenuta prescrizione e come tali dovevano essere i relativi avvisi inviati all’utenza, accompagnati dal modulo per eccepirne la stessa.

Le contestazioni al Comune di Caulonia

Le condotte poste in essere in tal modo, integrano la violazione degli artt. 20,22,24 e 25 del codice del consumo, violando vari obblighi quali: la diligenza professionale della corretta informazione; la trasparente comunicazione all’utente con documento separato o con distinto ed evidenziato dettaglio in bolletta circa gli importi relativi a consumi risalenti a più di due anni addietro, con la possibilità di eccepirne la prescrizione biennale, mediante compilazione ed invio di modulo predisposto ad hoc; profilandosi perfino anche elementi di aggressività nei riguardi dell’utente, in quanto posto in essere da soggetto, che eroga servizi di interesse primario e irrinunciabile e che detiene, una posizione di vantaggio informativo, oltre che di oggettiva forza contrattuale rispetto a quella del singolo utente.

Contestazioni, rimborsi e assistenza ai consumatori

Il consumatore ha la possibilità di opporsi anche nel caso in cui il fornitore contestasse l’avvenuta prescrizione, secondo l’Antitrust, infatti, rifiutando le istanze di prescrizione breve. i comuni hanno indotto “indebitamente i consumatori a corrispondere importi, spesso ingenti, relativi a consumi prescritti”, per tale motivo l’Unione Nazionale Consumatori Calabria, contesterà ogni richiesta di pagamento di conguagli che si riferiscano ad un periodo maggiore dei due anni previsti dalla normativa attualmente vigente e chiederà per gli utenti che avessero effettuato pagamenti non necessari, il diritto di chiederne il rimborso.

Per qualsiasi informazione e tutela contatta l’associazione 0965/24793 o scrivi alla mail: xsavio@libero.it o collegati al sito www.uniconsum.it