Caulonia – Percettori di mobilità in deroga, pubblicato il bando

E’ stato pubblicato sull’albo pretorio del Comune il bando per la selezione ed il reclutamento di 30 lavoratori in mobilità in deroga per progetti di durata temporanea sotto forma di tirocinii.

Il Comune di Caulonia ha attivato la procedura dopo l’adesione, nel febbraio scorso, alla manifestazione di interesse della Regione Calabria.

I profili professionali ed il numero di lavoratori occorrenti per i progetti sono così ripartiti: 6 per manutenzione ordinaria edifici e strutture di proprietà dell’Ente; 5 per manutenzione ordinaria della viabilità; 6 per manutenzione ordinaria di spiagge ed arenili ed annesse zone di accesso; 8 per manutenzione ordinaria aree verdi, aree attrezzate; 5 per servizi di supporto amministrativo.

I progetti avranno durata di 6 mesi prorogabili, con un impegno massimo di 20 ore settimanali. Le domande dovranno pervenire entro le ore 12 del 14 settembre prossimo.