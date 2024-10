Caulonia, riparte il servizio di assistenza per anziani e disabili

Riparte il servizio per l’assistenza domiciliare ad anziani e disabili. E’ stato infatti pubblicato l’avviso pubblico per le domande di accesso ai servizi di assistenza domiciliare per anziani e persone con disabilità. Le finalità di questo servizio, che verrà erogato secondo il Piano di Assistenza Individuale redatto in modo congiunto dai servizi sociali di competenza, sono quelli di offrire ai beneficiari il miglioramento della qualità della vita.

I destinatari sono anziani e disabili non autosufficienti di età compresa da 0 a 65 anni residenti nei 19 Comuni del distretto Nord (Caulonia capofila).

I richiedenti potranno fare richiesta presentando l’istanza al Protocollo Generale del Comune di residenza. Sarà possibile ritirare la modulistica presso l’Ufficio Servizi Sociali del proprio Comune, o scaricata dai portali istituzionali dei Comuni afferenti al Distretto Nord.