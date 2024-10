Cdm a Reggio, Ministri e Premier al cospetto dei Bronzi di Riace – FOTO

Impossibile non far visita al maggior polo d'attrazione turistica di Reggio Calabria. Ecco le foto dei Ministri al MArRC

Dopo la visita al Grande Ospedale Metropolitano, la delegazione di politici arrivata questa mattina a Reggio Calabria, si è recata al Museo Archeologico.

Leggi anche

Una volta arrivati nella Città dello Stretto è infatti impossibile non far visita al suo maggior polo d’attrazione turistica. Il Premier ed i Ministri, giunti in città in occasione del Consiglio dei Ministri, hanno ammirato di persona la bellezza dei Bronzi di Riace e dei tesori racchiusi all’interno del nostro museo.

Terminata la visita al Museo, la delegazione si è trasferita presso la Prefettura dove fra qualche minuto avrà inizio la conferenza del Consiglio dei Ministri. CityNow trasmetterà l’evento in diretta sulla pagina facebook.