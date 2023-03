Cdm a Cutro, Salvini: 'Chi parla di Italia razzista è ignorante o in malafede'

L’Italia ripristina i decreti flussi. Lo ha annunciato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nella conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri a Cutro. Assieme ai ministri Tajani e Piantedosi, è intervenuto anche Matteo Salvini, finito al centro delle polemiche negli ultimi giorni.

“Siamo qui purtroppo a causa di un lutto, ma ci torneremo in questa terra. Conto si chiuda quella squallida parentesi di pessima politica che ha portato sull’agone della polemica anche un corpo glorioso fatto di persone che rischiano la vita per salvare altre vite, ovvero la Guardia costiera.

Quello approvato dal Consiglio dei ministri è un decreto pragmatico, di buon senso e votato all’unanimità. Il decreto prevede accoglienza migliore per chi ha diritto e controlli approfonditi per chi non ne ha. Più centri per le espulsioni, tutte le regioni dovranno dotarsi di almeno un centro per i rimpatri.

Non vogliamo lasciare le persone in balia dei trafficanti, il decreto vuole portare meno sofferenze e meno porte, chiudendo polemiche indecorose per un paese solidale e accogliente come l’Italia.

Chi parla di Italia razzista è ignorante o malafede, lo dico in una terra di emigrazione e immigrazione”, le parole di Salvini.