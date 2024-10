Cdm a Reggio, associazione Crocevia: “Nella nostra città si muore solo di tumore”

Inizierà a breve il Consiglio dei Ministri in programma a Reggio Calabria nella sede della Prefettura. Ad attendere i Ministri a Piazza Italia, tra la gente, anche una rappresentanza dell’associazione Crocevia di Rende. Ai nostri microfoni il Presidente, Francesco Palummo.

“Siamo qui – spiega Francesco Palummo, presidente associazione Crocevia – a chiedere la bonifica della nostra area. Abitiamo nel comune di Rende e abbiamo costituito l’associazione Crocevia. Il significato del nostro striscione è che nella nostra zona sono state commesse delle illegittimità che hanno creato per decenni inquinamento delle falde acquifere e hanno reso la nostra città come quella Taranto, basta rendersi conto che non si muore più di vecchiaia, ma solo di tumore.”