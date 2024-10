Cena esclusiva al Koma Restaurant con il “Wagyu”. Tutte le info sull’evento

Dicono si tratti della carne più buona al mondo, unica nel suo genere e difficilissima da trovare al di fuori dei luoghi di produzione. Stiamo parlando del “Wagyu” che, per la prima volta, arriva a Reggio Calabria grazie ad un’iniziativa di Alessandra Stilo in collaborazione con il ‘Gusto della passione’ di Giovanna Pizzi.

Il locale protagonista di questa ambita scelta culinaria è ovviamente il Koma Restaurant.

IL LOCALE

Non un semplice ristorante, ma molto di più. Il Koma è un luogo in cui la cucina si intreccia all’arte e al design.

Tutto è pensato per rendere i vostri pasti ancora più belli. Ogni piatto è studiato sin nei minimi dettagli. La location è stata creata per indurre la vostra mente al relax più assoluto.

Dopo una lunga attesa e tanta curiosità da parte degli avventori lo chef Kosuke Toyao ha elaborato il menù che esalta questa carne che arriva direttamente dal Giappone.

L’imperdibile appuntamento per gustare il vero wagyu giapponese è per martedì 5 febbraio alle ore 20:45.

MENU’

Bruschetta di riso con tartare di wagyu agli agrumi, mandorle e caviale;

agli agrumi, mandorle e caviale; bruschetta di riso con tartare alle mele, pinoli e agrumi;

tataki (sashimi scortato) di wagyu con salsa daikon;

con salsa daikon; minestra di verdure con grano saraceno in brodo di carne;

sushi con wagyu (nigiri con carne cruda e nigiri con carne scottata);

(nigiri con carne cruda e nigiri con carne scottata); udon (pasta di grano fatta a mano) con sukiyaki di wagyu (fettine di carne, verdure, uovo cotto a bassa temperatura e brodo a base di soia);

(fettine di carne, verdure, uovo cotto a bassa temperatura e brodo a base di soia); filetto di wagyu accompagnato da riso alla piastra con funghi;

accompagnato da riso alla piastra con funghi; crêpes con crema dolce di fagioli rossi e panna.

I VINI

Una cena così non può non essere accompagnata da vini attentamente selezionati per l’occasione.

Rosaneti Metodo Classico Brut Rosè -Librandi;

Grayasusi Etichetta Argento -Ceraudo;

Ripe del Falco Cirò Rosso Classico Superiore Riserva -Ippolito 1845.

Solo 10 persone potranno partecipare all’esclusivo evento del Koma, il primo ristorante fusion calabro-giapponese.

Solo 10 posti, solo 10 palati, solamente 10 amanti della cucina giapponese avranno la possibilità di gustare una carne dal gusto unico e superlativo. (La cena ha un costo di € 170).

Per info e prenotazioni è possibile chiamare il numero 3496701715.