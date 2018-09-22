Al Koma Restaurant, progetto di Alessandra Stilo e Kosuke Toyao, il made in Calabria incontra la cucina giapponese con menù alla carta, vegetariano e vegano

Il bello e l’inaspettato, chi crede di non poter trovare queste due peculiarità anche in cucina non è mai stato al Koma Restaurant.

Se qualcuno vi avesse parlato di un luogo in cui il made in Calabria incontra la cucina giapponese ci avreste mai creduto? Eppure il progetto di Alessandra Stilo e Kosuke Toyao è divenuto realtà. Una celebrazione della nostra terra, dei nostri prodotti con quel pizzico di innovazione che serve per spingere la città ed i suoi abitanti verso il cambiamento.

Un’esperienza tra menù degustazione e alla carta

Al Concept Japanese Koma Restaurant i reggini potranno vivere un’esperienza culinaria unica, attraverso piatti studiati e creati secondo precisi equilibri. Il locale reggino che ha preso il suo avvio con diversi menù degustazione, vede adesso protagonisti dei menù alla carta ricchi e vari, in grado di soddisfare le esigenze di ogni cliente.

Antipasti, primi e secondi piatti, dolci ed ancora un menù per vegetariani e vegani. Il Koma, con la sua ampia selezione di piatti, si impone sul palcoscenico della ristorazione come uno fra i migliori locali del momento.

La proposta culinaria del Koma oltre ad essere ricca e varia, risulta molto alternativa, grazie all’impiego di prodotti locali. Il rapporto tra qualità e prezzo è inoltre ad altissimi livelli. Bisogna infatti sfatare il mito secondo cui i ristoranti giapponesi sono un vero e proprio colpo alle tasche dei clienti!

I piatti e la spesa media

Ad esempio, gustando un antipasto di edamame alla calabrese*, un primo di ramen* in brodo con maiale nero ed un secondo di kakuni*, la vostra spesa si aggirerà intorno ai 40€. Ovviamente c’è chi al maiale ed alla pancetta predilige il pesce. Per tutti i suoi amanti, il Koma ha pensato ad infinite soluzioni, dal sashimi* all’hamburger di tonno, passando per la tempura di calamari e il yuan – yaki*.

Al Koma c’è spazio per qualsiasi filosofia di vita, per questo il ristorante reggino ha pensato anche ad un menù per vegani e vegetariani che comprende: edamame, insalata di tofu e nasu dengaku*.

Non possono infine mancare i dolci per i più golosi, tra questi vi sono: cheesecake alla zucca gialla, crema catalana al sesamo nero, mousse di pesca in zuppa e tiramisù al tè verde con un prezzo che va da ai 6 agli 8€, un prezzo veramente irrisorio se si pensa all’elaborazione di queste gustosissime specialità.

Indirizzo e contatti del ristorante

Se siete alla ricerca di un viaggio enogastronomico alla scoperta della cucina giapponese più autentica in perfetta armonia con i prodotti della nostra terra potrete visitare la pagina Facebook Koma Restaurant, chiamare i numeri 0965/375221, 349/6701715 o recarvi in Via Crisafi 24/26.

N.B.

edamame alla calabrese* = edamame aglio, olio e peperoncino;

ramen con maiale nero* = pasta fresca fatta a mano, brodo di carne, maiale nero, cipollotto o erba cipollina;

kakuni* = pancetta di maiale cotta nella soia con frutta e verdura mista, accompagnata da una vellutata di patate dolci;

sashimi* = pesce crudo misto s.d.;

tempura di calamari* = frittura in pastella con salsa tensuyu, zenzero e daikon;

yuan – yaki* = pesce s.d. marinato in salsa di soia e yuzu dolce grigliato;

nasu dengaku* = fetta di melanzana, olio vegetale, salsa di miso dolce, erba cipollina, ito tagarashi (peperoncino giapponese in fili).