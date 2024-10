Koma Restaurant, a Reggio per gli amanti del cotto ecco “ramen” e “kakuni”

Luce soffusa, un ambiente accogliente e rilassante, in cui a far da padrone è il buon cibo. Si tratta del Concept Japanese Koma Restaurant, il ristorante reggino del centro città è il luogo ideale in cui poter trascorrere una cena lontano dallo stress.

Un calice di vino e piatti dal sapore innovativo sapranno trasportavi in un luogo lontano, il Giappone.

Il ristorante ideato da Alessandra Stilo e Kosuke Toyao ha infatti l’obiettivo di far conoscere ai reggini, una cultura inesplorata. L’ampia selezione di piatti del Koma Restaurant è pensata e costruita in base alle esigenze di tutti i clienti, sfatando il mito secondo cui, chi vuole mangiare giapponese deve obbligatoriamente amare il cibo crudo.

Nel ristorante reggino non mancano infatti le soluzioni per gli amanti del “cotto“. Tra questi, vi sono il ramen ed il kakuni, un primo ed un secondo che conquisteranno il vostro palato.

Chi non conosce il ramen? È la zuppa più famosa del mondo e le sue origini sono fra le più antiche. Si tratta di un piatto molto sostanzioso di cui esistono innumerevoli varianti. Fra queste, non può di certo mancare quella reggina, ideata dal Koma Restaurant per avvicinare la cultura giapponese all’arte culinaria calabrese.

Lo chef Toyao per il suo ramen utilizza infatti il maiale nero, un prodotto tipicamente calabrese, difficile da trovare in altre zone del bel Paese. Abbinato ad una gustosissima pasta fresca fatta a mano, il brodo di carne viene servito in una veste del tutto nuova e rivisitata. (16€)

Anche il kakuni (17€), il secondo piatto che abbiamo scelto di presentarvi e che potrete gustare durante una cena al Koma, fa ovviamente parte della tradizione giapponese, è un piatto a base di maiale, che ben si accompagna al ramen.

Questa gustosa carne, sempre di maiale nero di Calabria, viene cotta in una salsa a base di soia, con frutta e verdura mista sempre della nostra terra ed è accompagnato da una vellutata di patate dolci.

Al Concept Japanese Koma Restaurant i reggini potranno vivere un’esperienza culinaria unica a prezzi accessibili, attraverso piatti studiati e creati secondo precisi equilibri.

“Assaporare i cibi con lentezza, scoprendo nuovi sapori. Ogni piatto che vi offriamo viene preparato con cura, sul momento e con estrema delicatezza. Quando verrete a trovarci vi chiediamo pazienza, in modo da offrirvi un servizio che possa soddisfare appieno il vostro palato. Lasciate a casa la fretta e mettetevi comodi per intraprendere un viaggio nel cuore del Giappone, tra le vie del gusto”.

Se siete alla ricerca di un viaggio enogastronomico alla scoperta della cucina giapponese più autentica in perfetta armonia con i prodotti della nostra terra potrete visitare la pagina Facebook Koma Restaurant, chiamare i numeri 0965/375221, 349/6701715 o recarvi in Via Crisafi 24/26.