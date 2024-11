Musica & cena al Pilone by RARE: il programma di questo weekend

Il Pilone by Rare si prepara a regalare un venerdì all’insegna del divertimento e della spensieratezza con l’irresistibile spettacolo comico di Rocco al Quadrato, in programma per il 29 novembre 2024 alle ore 21:00. Lo speciale appuntamento fa parte della rassegna “Venerdì Comedy & Live”, che ogni settimana anima le serate reggine con eventi unici e coinvolgenti.

Rocco al Quadrato al Pilone by RARE: musica live

Il gruppo Rocco al Quadrato porterà sul palco la musica dal vivo, travolgente e capace di conquistare il pubblico con grande talento. Un’occasione perfetta per dimenticare lo stress quotidiano e godersi una serata tra amici.

Non solo musica: il gusto del Pilone

La serata sarà accompagnata dalle delizie culinarie del Pilone by Rare, famoso per la sua pizzeria e per i piatti del ristorante, entrambi i servizi includono opzioni pensate per ogni esigenza, anche senza glutine. Disponibile, inoltre, tutti i giorni il giropizza a €25, tutto incluso.

Prima dello spettacolo, potrete assaporare le proposte del menù e rilassarvi in una location unica e accogliente.

Leggi anche

Un weekend indimenticabile

L’appuntamento con Rocco al Quadrato sarà il momento clou di un weekend ricco di emozioni al Pilone by Rare. Il venerdì dedicato alla comicità lascia spazio al sabato sera con una serata dedicata al buon cibo. Il fine settimana si concluderà con il tradizionale pranzo della domenica, ideale per chi ama la buona cucina in un ambiente rilassante.

Un locale per ogni occasione

Il Pilone by Rare, aperto tutti i giorni, è il luogo ideale non solo per cene e pranzi, ma anche per celebrare eventi privati di ogni genere, dai compleanni agli anniversari, dai battesimi alle lauree. Con un’attenzione particolare ai dettagli e un’offerta culinaria di alta qualità, il locale è un punto di riferimento per chi cerca esperienze uniche.

Maggiori informazioni

Non perdete questo weekend straordinario al Pilone by Rare! Per prenotazioni e ulteriori informazioni, contattate subito il locale al 3294307912.

Visita le pagine Facebook, Instagram e Tiktok per rimanere sempre aggiornato.