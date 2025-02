San Valentino al Pilone by Rare: un’esperienza gastronomica e romantica sullo Stretto

San Valentino è l’occasione perfetta per concedersi una serata speciale, immersi in un’atmosfera elegante e accogliente. Il Pilone by Rare, con la sua posizione privilegiata a Santa Trada, propone un’esperienza esclusiva per celebrare l’amore, con un menu raffinato e un intrattenimento musicale di alto livello.

San Valentino al Pilone by RARE

La serata del 14 febbraio sarà caratterizzata da un’attenzione particolare ai dettagli, con una proposta gastronomica che unisce ingredienti di qualità e sapori ricercati. Il menu di San Valentino, disponibile al costo di 45 euro a persona (soft drink inclusi), è stato ideato per offrire un percorso culinario equilibrato e raffinato.

Ad aprire la cena sarà un entrée di benvenuto, con un calice e uno stuzzichino dello chef. Gli antipasti propongono tre diverse creazioni: sfera di cernia con maionese al prezzemolo, tentacolo di polpo con feta greca e finocchietto, e calamaretto ripieno con spinacino, uva passa e profumo di agrumi. Il primo piatto sarà un mezzo pacchero con ricciola, pomodorini dry, zeste di bergamotto e olio al basilico, mentre il secondo piatto vedrà protagonista il filetto di branzino, servito su crema di carota con porro croccante e oliva disidratata. A concludere la cena sarà un dessert dal sapore delicato, una sfoglia croccante con crema al passion fruit e fondente di cioccolato.

Per chi preferisce una soluzione più informale, il ristorante offre anche l’opzione pizzeria, mantenendo intatta la qualità dell’esperienza gastronomica. Ad arricchire ulteriormente l’atmosfera sarà la musica dal vivo di Katia Crocè, che accompagnerà gli ospiti con una selezione musicale perfetta per una serata romantica.

Un grande evento di Carnevale

Archiviata la serata di San Valentino, il Pilone by Rare prosegue con una programmazione ricca di eventi. Il 1° marzo, in occasione del Carnevale, il locale ospiterà The Dinner Show – Carnival Edition, un appuntamento che coniuga musica e intrattenimento. La serata sarà animata dalla musica de I Briganti Italian, che garantiranno un’atmosfera vivace e coinvolgente.

Per questa occasione, il ristorante propone una formula basata su un giropizza al costo di 30 euro a persona, mentre per chi desidera partecipare solo alla parte musicale, sarà possibile accedere dopo cena con un ingresso di 15 euro, comprensivo di drink.

Un evento dedicato anche alla Festa della Donna

Anche per la Festa della Donna, il Pilone by Rare sta preparando un evento speciale, che verrà svelato nei prossimi giorni. Un’occasione pensata per celebrare questa ricorrenza con una serata all’insegna della convivialità e della buona cucina.

Con una proposta gastronomica variegata, un intrattenimento di qualità e una location esclusiva, il Pilone by Rare si conferma una delle destinazioni di riferimento per chi desidera vivere momenti unici e indimenticabili. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 3294307912.