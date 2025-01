Reggio, ‘Alvaro per Pirandello: una lunga fedeltà’ per il centenario del Liceo ‘Da Vinci’

Il Centenario del nostro Liceo si arricchisce di un nuovo, prezioso capitolo con l’incontro dedicato al tema “Alvaro per Pirandello: una lunga fedeltà”, tenuto dal prof. Aldo Maria Morace, illustre studioso di Letteratura italiana, Presidente della Commissione nazionale per l’edizione dell’Opera Omnia di Pirandello. Il prof. Morace ha offerto un’analisi approfondita e coinvolgente del legame tra due pilastri della letteratura italiana del Novecento. Corrado Alvaro, pur incarnando una visione culturale autonoma e radicata nella realtà calabrese, mantenne sempre una profonda fedeltà intellettuale e umana verso Luigi Pirandello. Questo legame si tradusse in scritti critici di grande rilevanza, testimonianza di un costante dialogo tra due universi letterari che, seppur differenti, trovavano punti di contatto nell’indagine dell’umano e nella rappresentazione delle sue contraddizioni.

L’incontro e le esibizioni musicali

L’incontro, coordinato dalla professoressa Mariangela Labate, è stato impreziosito dalle esibizioni musicali di Anna Albanese (4M) e Davide Alfarano (4G), insieme a Claudio Cassone e Luca Marchese di 5D, studenti del Laboratorio teatrale, che hanno saputo dare voce e corpo alle emozioni dei testi dei due autori, regalando momenti di intensa suggestione.

Il Dirigente scolastico Antonella Borrello, ha aperto l’evento, evidenziando il valore dell’incontro del prof. Morace con gli studenti:

“Ospitare il prof. Morace, una delle voci più illustri nello studio della nostra letteratura, è un privilegio che arricchisce l’esperienza formativa dei nostri studenti. Riflettere sul rapporto tra Alvaro e Pirandello non solo valorizza le nostre radici culturali, ma offre spunti per un dialogo profondo tra passato e presente, alimentando l’ispirazione verso un futuro consapevole.”

Questo appuntamento, parte integrante delle celebrazioni per il Centenario, conferma il nostro Liceo come luogo educativo e formativo attento ad ampliare gli orizzonti culturali e in cui si valorizza il talento e la creatività delle nuove generazioni.