Reggio, centenario del “Da Vinci”: al via le celebrazioni

Con la suggestiva proiezione del logo del Centenario sulla facciata del Liceo, hanno preso il via, ieri pomeriggio, le iniziative organizzate dal “Da Vinci” in occasione dei 100 anni dalla nascita dell’istituto.

La ricorrenza, nel giorno della fondazione della scuola, con Regio Decreto n.2063 del 1924, è stata celebrata con la Dirigente Scolastica, prof.ssa Antonella Borrello, il direttore dei servizi generali e amministrativi, Dottoressa Marina Cannizzaro, i docenti, gli studenti, il personale ATA e le rappresentanze in Consiglio di Istituto, con una manifestazione lungo la scalinata del Liceo.

Celebrazione sulla scalinata e proiezioni luminose

Iniziativa culminata con l’accensione delle luci sul lato di Via Aschenez, installazioni luminose che tutti i cittadini potranno ammirare all’imbrunire.

“Il Centenario è un momento di festa per la nostra comunità” – ha affermato la Dirigente Scolastica, Prof.ssa Antonella Borrello. “Sono felice di avere avviato il progetto che ha coinvolto tutte le componenti della scuola, in primis gli studenti, nell’anno del mio insediamento, decorso dal 2 settembre. Questo è un giorno speciale – ha continuato – il Liceo Scientifico è stato il primo della Calabria e continua ad essere dalla sua fondazione un presidio educativo importantissimo. Ringrazio tutta la comunità del “Da Vinci” per l’entusiasmo e la passione dimostrata nella programmazione degli eventi che si realizzeranno nel corso di tutto l’anno scolastico”.

Una comunità unita e partecipativa

Caratterizzato da un forte senso di appartenenza, il Liceo, con l’iniziativa di ieri pomeriggio, ha inteso aprire le porte alla cittadinanza. Molti, infatti, tra genitori e interessati si sono fermati ad ammirare l’iniziativa che si è arricchita delle performance del coro Be Free e della band del “Da Vinci” e della recitazione degli studenti del laboratorio teatrale (referenti i docenti Lisa Fiore, Carmelo Cutrupi, Mila Lucisano). Anche il logo è stato curato dagli allievi della scuola, seguiti dalla docente Santina Bevacqua.

Prossimi appuntamenti per il Centenario

Un’atmosfera lieta che vedrà riaprire le porte del Liceo alla cittadinanza il prossimo 30 novembre, quando, in sinergia con Poste Italiane, sarà possibile acquisire lo speciale annullo filatelico pensato per l’occasione. In quella data, inoltre, sarà possibile visitare i laboratori dell’istituto con gli studenti quali guide d’eccezione.

Cerimonia istituzionale del 16 novembre

Sabato 16 novembre, invece, in aula magna, si terrà la cerimonia istituzionale alla presenza delle autorità politiche, civili e religiose, con le testimonianze degli ex dirigenti e docenti della scuola.

Ieri pomeriggio, presente anche il Sindaco Falcomatà, con il vicesindaco della Città Metropolitana Carmelo Versace e una delegazione della giunta comunale, gli assessori Anna Briante e Domenico Battaglia.