Reggio, centenario Liceo Da Vinci, Marino: ‘Occasione preziosa per la comunità’

“I cento anni di storia del Liceo Scientifico Leonardo da Vinci di Reggio Calabria, un istituto con la maggiore frequenza di giovani studenti, tra i più importanti dell’area metropolitana, possono rappresentare un momento di riflessione per la scuola e per le istituzioni su come le scuole, in generale, possono incidere per i rispettivi comuni o aree territoriali. Il mio augurio, nello specifico, è che questo anno di eventi per i 100 anni del da Vinci possa essere un’occasione preziosa per tutta la comunità scolastica: docenti, studenti, personale ATA, famiglie. Si tratta di un programma interessante con un’attenzione alla storia del liceo, ma che guarda con impegno al presente e uno sguardo attento al futuro”.